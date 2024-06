VIDEO. Écrasante victoire de l'Angleterre 52-17 sur le Japon : retour difficile pour Eddie Jones

L'Angleterre a battu le Japon 52-17 ce samedi, dans une rencontre marquée par huit essais anglais et des conditions humides. Les Japonais, peu expérimentés, n'ont pas su rivaliser.

L'Angleterre a frappé fort ce samedi en s'imposant 52-17 contre le Japon, lors d'une rencontre marquée par une pluie d'essais et des conditions d'humidité difficile. Les sujets de Sa Majesté ont gâché le retour de leur ancien sélectionneur Eddie Jones à la tête de la sélection nippone.

Quatre essais par mi-temps, chacun marqué par des joueurs différents, ont permis aux Anglais de dominer une équipe japonaise peu expérimentée, avec une moyenne de seulement 11 sélections. L'Australien avait pourtant choisi de nommer le vétéran aux 84 sélections Michael Leitch comme capitaine.

"Nous avons travaillé sur des choses dans notre attaque et nous avons créé des opportunités mais nous n'avons pas pu les terminer. Notre mouvement autour du ballon n'est toujours pas assez précis. Mais il y a ici un réel potentiel pour le rugby japonais", a commenté Jones à l'issue de la rencontre via RugbyPass.

La rencontre a rapidement tourné à l'avantage des Anglais, avec un premier essai signé Chandler Cunningham-Smith dès la 14e minute. Marcus Smith a ensuite creusé l'écart (23e), suivi par Immanuel Feyi-Waboso (28e) et Henry Slade (41e), portant le score à 26-3 à la mi-temps.

Je suis vraiment satisfait du résultat et j'ai trouvé que l'application des joueurs était vraiment excellente" (Steve Borthwick via RugbyPass).

Les efforts du Japon pour tenir tête à l'Angleterre ont été vains, malgré une belle énergie en début de match. Le début de la seconde mi-temps a été tout aussi impitoyable pour les Japonais, Alex Mitchell (42e) et Ben Earl (48e) inscrivant des essais coup sur coup.

Même après l'expulsion d'Ewels, l'Angleterre a maintenu son avance grâce à un essai de Harry Randall (57e). Le Japon n'a pas su capitaliser sur ses opportunités, malgré des essais tardifs de Koga Nezuka (65e) et Takuya Yamasawa (68e). D'autant que Underhill a, lui aussi, passé la ligne de craie à quatre minutes de la sirène.

"Je suis très fier de la façon dont nous avons mené notre partie, a déclaré le capitaine anglais Jamie George. Nous avons des arrières vraiment talentueux avec beaucoup de vitesse et nous avons pu le montrer."

Le Japon se prépare maintenant à affronter les Maoris All Blacks, tandis que l'Angleterre se tourne vers son premier test face aux All Blacks le 6 juillet à Dunedin. Ils retrouveront ensuite les locaux le 13 juillet. L'Angleterre n'a plus gagné sur le sol néo-zélandais depuis 21 ans et un succès 15 à 13 à Wellington en 2003.