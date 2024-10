VIDEO. Des tatamis olympiques aux terrains de rugby : Amandine Buchard se lance dans son incroyable défi

Double médaillée en judo, Amandine Buchard se lance un nouveau défi à Noisy-le-Grand : viser une place en rugby à 7 pour les JO 2028. Un pari fou, mais à sa portée !

Après deux médailles olympiques en judo, Amandine Buchard n’en a pas fini avec les Jeux. À peine la ferveur des JO de Paris 2024 retombée, voilà que l’athlète tricolore s'est lancée un défi colossal : tenter une qualification olympique en rugby à 7 pour Los Angeles 2028. Direction Noisy-le-Grand pour cette double championne, où elle retrouve le ballon ovale.

À 29 ans, Buchard quitte temporairement le tatami pour fouler les pelouses, avec en tête un rêve fou : devenir l'une des rares athlètes à participer aux JO dans deux disciplines différentes.

Son ambition ? Représenter la France en judo et en rugby à 7 en Californie. Une quête aussi impressionnante qu'inédite, qui ne manque pas de susciter l'admiration de nombreux fans de sports.

"Mon histoire avec le rugby a commencé il y a plusieurs années. J’ai pratiqué quand j’étais au collège, pendant 4 années en association sportive dont l’une en club à Noisy-le-Sec", confie la médaillée olympique au Midol.

Son choix peut surprendre, mais pour Buchard, le rugby, c’est plus qu’un simple changement de discipline. Elle l’a déclaré : le rugby a littéralement « sauvé » ses JO 2024.

Sur la fin d’année 2023, j’ai eu comme un surmenage. [...] Je ne prenais plus du tout de plaisir dans le judo. Ce n’était plus une passion mais un travail où j’avais l’obligation d’être performante. Je faisais un rejet, je n’arrivais plus à mettre le kimono ni aller à l’entraînement. J’étais suivie par mon préparateur mental et ma psychologue. Ils m’ont dit que si je continuais à me forcer, j’allais droit dans le mur et que j’allais rater les Jeux. Ils m’ont dit que j’avais besoin d’une activité ressource. Et ça m’est venu tout de suite : le rugby !

En intégrant la section féminine de Noisy-le-Grand, elle se rapproche de son objectif de décrocher sa place avec France 7. Si la route est longue, la motivation est là. Elle dispose également de qualités évidentes de vitesse sans oublier son amour pour le combat. Un élément qui apprend très vite et qui pourrait bien s'inviter au plus haut niveau.

Elle sait que la concurrence sera rude, mais son esprit combatif pourrait bien faire la différence. "Je ne pars pas de zéro, j'ai une condition physique importante, je cours vite, j'ai de très bons appuis, j'ai fait quatre ans de rugby dans le passé, j'en ai fait là récemment" (RMC). Ce pari, elle le sait, est énorme, mais Buchard aime quand les enjeux sont de taille.