VIDEO. DEFI PRONOS. Victoire de 11 à 15 points du XV de France face à l'Afrique du Sud selon Greg, vous validez ?

Le Défi Pronos bat son plein entre nos pronostiqueurs alors qu'on joue les quarts de finale de la Coupe du monde. Pour rappel, Théo et Thibault de la rédaction ont défi les anciens pros Grégory Arganese et Jean Monribot. Et si le talonneur tout comme le 3e ligne ont raccroché les crampons, ils sont encore solides sur les appuis.

En effet, Jean domine le classement après la phase de poules avec 56 points devant Greg, qui est à cinq longueurs. Pour rappel, les deux Basques de l'étape ont démarré ce concours avec des points de bonus suite à une partie de pétanque endiablée. Sans oublier les bonus et les malus distribués par les candidats.

Je fais ça comme je le sens. C'est du feeling, des choses que tu sens. Et puis, c'est l'expérience aussi. A un moment donné, il n'y a pas de hasard," confie Jean Monribot.

Mais tout peut basculer à l'occasion de ces phases finales. Et Théo, 43 points, comme Thibault (30 points), peuvent encore espérer l'emporter. En effet, deux points seront accordés pour chaque pronostic gagnant. Mais ce n'est pas tout, si un candidat trouve aussi le bon écart de points, il empochera 6 points !

De quoi donner encore plus de piment à ce Défi Pronos. D'autant que contrairement à Greg, Jean et Théo, Thibault a misé sur la Nouvelle-Zélande. "Je n'ai rien à perdre et je sens que les All Blacks en ont sous les crampons. Reste à espérer que j'ai aussi le bon écart, et à moi la remontada !" Concernant les autres pronostics de ces quarts de finale, le Pays de Galles a la faveur de nos experts face aux Argentins. Les Pumas ont déçu pendant cette coupe du monde tandis que les Gallois ont joué avec beaucoup de maitrise, un peu à la surprise générale.

En ce qui concerne l'Angleterre et les Fidji, on ne sait pas si c'est un choix de coeur, mais nos spécialistes ont pronostiqué sur un succès des Îliens. "S'ils font le même match que face aux Gallois ou aux Australiens, ça passera. Mais s'ils jouent comme face à la Géorgie, c'est terminé". Quel sera le visage affiché par Tuisova et ses compatriotes. Réponse ce dimanche dès 17h.

On a gardé le meilleur pour la fin, France vs Afrique du Sud. Si les Bleus sont favoris pour nos experts, tous ne sont pas d'accord sur le résultat final. Ainsi, Greg, qui a déjà eu le nez creux à cinq reprises avec cinq pronos parfaits, annonce une victoire de 11 à 15 points des Tricolores. Jean et Thibault ont été plus mesurés avec une victoire de 1 à 5 points des protégés de Galthié pour l'ancien 3e ligne et de 6 à 10 points pour le rédacteur du Rugbynistère.

Qui sera le meilleur pronostiqueur ? Réponse la semaine prochaine avec une nouvelle émission en ligne le 20 octobre avant les demies. L'occasion de revenir sur les quarts et de pronostiquer sur les deux futurs finalistes de cette Coupe du monde 2023 !