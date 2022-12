VIDÉO. Crochets, feintes de passe… Avant d’être sélectionneur, Woodward était un sacré joueur de rugby

6 Nations. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Clive Woodward descend Eddie JonesLorsque l'on évoque le nom de Clive Woodward, une chose revient irrémédiablement: la Coupe du Monde de rugby 2003. Car oui, comme vous le savez sûrement, ''Wood Wood'' était le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre lors de cette compétition. Champion du Monde et triple vainqueur du Tournoi en tant qu'entraîneur Woodward fut, avant tout cela, un joueur de rugby exceptionnel ! Centre de Leicester et du XV de la Rose (21 sélections), celui était un joueur assez fantasque, capable de coups de génie grâce à ses courses chaloupées. Un style de jeu aérien et plaisant, bien loin de ce qu'a pu proposer l'Angleterre sous son commandement. En témoigne son essai inscrit lors d'un match du Tournoi, face à l'Écosse. Accélération, feinte de passe... Tout y est sur cette action géniale. Avant Noël, profitez-donc de cette petite pépite vintage !

🪄 If you've never seen this Sir Clive Woodward try, then you're in for a treat 🍿#5DaysTillChristmas 🎄 #GuinnessSixNations pic.twitter.com/3BaRSCNdRf