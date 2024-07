VIDEO. Coup de génie : la combinaison millimétrée de l'Irlande qui a trompé l'Afrique du Sud plusieurs fois !

Samedi dernier, l'Irlande arrachait une victoire en terre sud-africaine, après un revers intervenu une semaine avant. Dans les deux rencontres, une drôle de combinaison a été utilisée !

Les avants irlandais en animation

Comme lorsque l'on regarde jouer le Leinster, le système de jeu de l'Irlande est léché, parfaitement rodé et figure comme un des plus précis du monde. Chaque joueur à un rôle bien déterminé, et l'improvisation n'a pas sa place, comme cela est possible chez les Blacks ou encore nos Bleus.

Bien souvent, les avants irlandais sont utilisés, puis réutilisés et encore recyclés à chaque temps de jeu, ou presque. En porteur de ballon, en simple leurre, en passeur, pour un trois-quarts dans l'axe et sous toutes ses formes possibles, les fameuses cellules sont ancrées dans la culture irlandaise.

Néanmoins, toujours bien inspiré, Andy Farrell, avec l'aide de son staff, a mis au point une combinaison encore jamais vue, mettant en lumière les qualités de manipulation de balles de la première ligne du XV du Trèfle.

Lors du premier test-match contre les champions du monde Springboks, les Irlandais avaient réalisé une cellule de cinq joueurs, avec deux joueurs extérieurs, un joueur intérieur et un dernier dans l'axe du porteur de balle !

Pour cette combinaison, qu'importent les postes, car les trois quarts et les avants sont mélangés et ont été utilisés différemment sur les deux actions que nous allons visionner. Le but est simple, les deux joueurs extérieurs attaque un espace et monopolise l'attention des défenseurs, le porteur est aussi un danger et retient un défenseur, et le joueur intérieur réalise un appel un peu plus large qu'une simple remise intérieure.

Celui étant dans le dos, surgi au dernier moment, très proche du porteur de balle, à l'intérieur de ce dernier et a alors un espace de libre pour s'engouffrer. À vitesse réelle, difficile de s'adapter pour la défense, qui doit faire un choix rapidement. Par deux fois, les Irlandais l'ont réalisé à la perfection :

Le premier essai irlandais hier.



C’est exactement le même lancement de jeu que celui de la semaine dernière (vidéo en-dessous) !



Le même, avec deux joueurs à l’intérieur dont un qui prend la tangente en se cachant derrière le premier, et il fonctionne encore ! pic.twitter.com/H6cQzg4iTS — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 14, 2024

Dans cette action, le porteur de balle est l'ouvreur, qui garde son arrière caché dans son dos, et les leurres sont le talonneur, un centre et un deuxième ligne. Uniquement des trois quarts touchent la balle, car Henshaw est passeur décisif et Murray finisseur. Le week-end dernier, les rôles se sont inversés, mais le numéro 9 était encore à la conclusion :