VIDEO. Comment Toulouse avait réussi à renverser La Rochelle en Top 14 ?

Avant la finale de la Champions Cup entre Toulouse et La Rochelle, retour sur les deux premiers matchs entre ces deux formations cette saison.

Toulouse/La Rochelle, ce sera l'affiche de la Champions Cup fin mai et potentiellement celle du Top 14 un mois plus tard. Mais nous n'en sommes pas encore là. Seule certitude pour le moment, les Toulousains et les Rochelais croiseront le fer le 22 mai sur la pelouse de Twickenham au lieu du Vélodrome. On n'ose imaginer quelle aurait pu être la fête et l'ambiance à Marseille si la pandémie n'avait pas tout gâché. Les deux formations se tirent la bourre en championnat depuis le début de l'exercice 2020/2021. Toulouse a pris les commandes à la 4e journée puis La Rochelle s'est invitée à la première place de la 8e à la 13e. Deuxième après son nul contre Castres, le Stade Toulousain a enchaîné les succès, retrouvé le premier rang pour ne presque plus jamais le quitter. En effet, le revers à Lyon de Kolbe et cie a vu les Maritimes remonter le temps d'une journée sur le trône. Depuis la 18e, Toulouse est devant la Rochelle, mais l'écart est faible. À savoir cinq points avec un match en retard pour les pensionnaires de Marcel Deflandre. Les deux formations pourraient donc très bien être à égalité.



Le 22 mai, donc, les hommes de Mola et Gibbes se retrouveront pour la troisième fois de la saison. Et pour l'heure, c'est le Stade Toulousain qui domine les débats. Avec deux victoires à zéro. Le premier affrontement avait eu lieu dès la deuxième journée début septembre. Ce jour-là, Thomas Ramos avait joué un très grand rôle dans ce succès 39 à 23 avec six pénalités et trois transformations. L'arrière, blessé depuis, pourrait faire son retour pour la finale aux dépens de Médard. Les Rochelais devront donc éviter d'être aussi indisciplinés qu'ils ne l'ont été face au Leinster en première période. Nul besoin de le leur rappeler, mais ils devront aussi surveiller Cheslin Kolbe. Timide face à l'UBB pendant une bonne partie de la demie, le Sud-Africain a montré en l'espace d'une prise de balle qu'il pouvait mettre le feu à la défense. En septembre dernier, il avait planté un doublé dans le premier acte. Puis c'est Guitoune qui avait scellé la victoire à la 78e. Quelques minutes plus tôt, l'avance toulousaine n'était cependant que deux trois points. Autant dire que le match aurait très bien pu basculer en faveur des visiteurs.



Lesquels n'ont pas réussi à prendre leur revanche en février dernier dans le cadre de la 15e journée. Pour rappel, le match, programmé fin janvier, avait été reporté en raison de cas de covid dans les rangs toulousains. Comme on pouvait s'y attendre entre ces deux excellentes équipes, il n'y avait pas eu de cadeaux. Avec notamment une excellente défense rochelaise qui n'avait pas laissé les visiteurs installer leur jeu en montant très fort sur les extérieurs pour empêcher les visiteurs d'écarter les ballons. Il avait en effet fallu attendre la 74e pour voir Huget délivrer un Stade Toulousain qui avait été mené durant toute la partie. Sur leur pelouse, les Rochelais avaient inscrit le premier essai à la 22e par Botia suite à un jeu au pied de Plisson. Le Fidjien avait été énorme dans de nombreux secteurs de jeu et on sait à quel point il est important pour les Maritimes. Sa blessure en demie face au Leinster pourrait contrecarrer les plans du duo Gibbes-O'Gara. Lesquels avaient su perturber un Stade Toulousain venu en terres rochelaises sans plusieurs de ses internationaux. Champions Cup. En quoi une absence de Levani Botia en finale serait préjudiciable pour la Rochelle ?Ce jour-là, c'est en effet Kolbe qui avait été aligné à l'ouverture. Le Sud-africain n'était pas forcément à son aise dans cette position. Il a donc fallu un temps d'adaptation aux visiteurs en attaque pour trouver le bon rythme. Alors oui, Kaino, Lebel, Ahki ou encore les frères Arnold étaient présents, mais le banc n'était pas aussi fourni que face aux Bordelais. On y trouvait les jeunes Meafou, Germain ou encore Flament et Ainu'u. Pourtant, c'est bien dans le second acte, et après une première période où le jeu au pied a été beaucoup utilisé, que le Toulouse a peu à peu mis la main sur la partie. Le coaching de Mola a été particulièrement efficace avec notamment la rentrée de Germain à la mêlée et le replacement d’Holmes du centre à l'ouverture. Comme Plisson, l'Australien avait été décisif sur l'essai d'Huget avec un jeu au pied rasant derrière la défense. Les Haut-Garonnais avaient été les derniers à s'imposer à Deflandre il y a de ça deux ans. Et ils ont dû batailler pour rééditer l'exploit et montrer qu'ils sont bien la meilleure équipe en déplacement. En confiance, ils n'avaient jamais rien lâché face à l'agressivité des locaux. Côté rochelais, on pouvait regretter de ne pas avoir su contenir Toulouse, notamment en limitant le jeu debout, durant toute la partie. Mais en ne parvenant pas à inscrire un autre essai qui aurait pu les mettre à l'abri d'un retour adverse.