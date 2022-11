VIDEO. Comment se sortir des griffes anglaises ? En mode fouine, Aaron Smith vous donne sa technique

Aaron Smith est un grand malin. Pour ainsi dire, c'est même l'un des joueurs les plus intelligents de notre sport sans aucun doute. Durant sa carrière, il l'a montré à mainte reprises, comme lorsqu'il avait modifié sa manière d'envoyer le ballon pour gagner le duel World Rugby de la passe la plus rapide du monde, face à Antoine Dupont. Des filouteries qui, si elles flirtent souvent avec la règle, lui permettent régulièrement de se sortir de situations bien compliquées. Face à l'Angleterre le week-end dernier, le demi de mêlée aux 114 sélections a encore fait des siennes sur un contre-ruck de Tom Curry.

VIDÉO. Antoine Dupont vs Aaron Smith : qui a la passe la plus rapide au monde ?

Mis sous une grosse pression par le flanker adverse et privé de ses soutiens, le capitaine des Highlanders n'a pas tergiversé longtemps en envoyant le ballon entre ses jambes... sur l'arbitre, qui se trouvait dans l'axe du ruck. Volontaire ou non, telle est la question. Reste que M. Raynal était bien obligé d'appliquer la règle, et donc de rendre une mêlée à l'équipe en possession du ballon au moment de son interférence avec le jeu. Résultat : introduction en faveur d'Aaron Smith, cette fois bien au chaud à côté de ses 8 avants. Sous les yeux d'un Tom Curry perplexe, c'est le moins que l'on puisse dire. Sacré Smithy...

Aaron Smith 200 IQ rugby play. Under extreme pressure from Tom Curry, flicks the ball at the ref between the legs behind him, automatic scrum feed. Curry left a bit perplexed.🤣 pic.twitter.com/UZOhEHBfYW