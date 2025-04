VIDÉO. Challenge Cup. Lyon et le Racing font le show, un choc 100 % Frenchie en demie

Il y aura un club français en finale de Challenge Cup et de Champions Cup, voici le constat qui peut être fait après ces premiers matchs de quarts de finale internationaux. Ce samedi 12 avril, le Racing 92 a renversé le Connacht (40-43) à Galway, quand Lyon l'emportait sur les Ospreys (18-20) à Swansea. Des déplacements périlleux finalement à l’avantage des équipes de Top 14.

En voyage au pays de Galles, le LOU Rugby a eu quelques frayeurs en fin de rencontre. En contrôle sur l’ensemble de la rencontre, les Lyonnais s’étaient d’abord mis en avant grâce à Vincent Rattez, auteur du premier essai du match (7e). Malgré un essai du remuant Jac Morgan (26e), les Ospreys rentraient aux vestiaires avec un léger retard sur leur propre terrain.

De retour sur le pré du Liberty Stadium, Mickaël Guillard a remis les visiteurs dans l’avancée en arrivant dans l’en-but adverse (51e). En parallèle, la botte de Léo Berdeu permettait de donner un peu de confiance aux Français qui s’avançaient vers une qualification en demi-finale de Challenge Cup sans crainte. Cependant, un essai non transformé du talonneur George McGuigan (71e) est venu mettre la panique en fin de match, sans conséquence finalement. Score final : 18 à 20.

Après une victoire au forceps en Catalogne, le Racing 92 voyageait au Connacht. Dans un match relevé, les visiteurs ont participé à l’orgie offensive avec 5 essais de Naituvi (6e), Escobar (19e), Tuisova (34e) et un doublé de Le Garrec (25e, 49e). Face à eux, les locaux sont arrivés à six reprises dans l’en-but francilien, grâce à Aki (3e), un doublé de Prendergast (9e, 30e), un essai de pénalité (13e), puis des réalisations tardives de Murphy (73e) et Forde (79e).

Face à un scénario aussi tendu, c’est l’assurance au pied des Racingmen qui a été la clé de la rencontre. Preuve en est, bien que les visiteurs aient marqué moins d’essais, ils se sont notamment imposés grâce à un drop d’Owen Farrell (54e). Ils ont aussi profité de l’indiscipline irlandaise avec trois pénalités à leur avantage et ont évité le drame en fin de rencontre, malgré deux essais des locaux dans le money time. Score final : 40 à 43.

Du côté du Racing 92, cette Challenge Cup 24-25 a pris des airs inattendus. Avec une saison morose en Top 14, les Franciliens veulent profiter de cette compétition pour obtenir un billet en Champions Cup l’an prochain et décrocher un premier titre international dans leur histoire. Pour y parvenir, il faudra se défaire du LOU Rugby à Gerland. Début mai, Lyon aura la lourde tâche d’assurer son statut de favori face à son public.

Avant les quarts de finale, l’institut statistique spécialisé dans le rugby baptisé Oval annonçait que le LOU Rugby était l’équipe la plus disposée à remporter la compétition, avec un peu plus de 18 % de chances de soulever le trophée. Cependant, le Racing 92 n’était (vraiment) pas loin avec 17.9 % de chances d’être champion à Cardiff, fin mai. Alors, c’est un duel de favori qui attend les deux formations de Top 14, l’une d’elles retrouvera Édimbourg, Bath ou Gloucester en finale de Challenge Cup.

