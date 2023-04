Vidéo. Challenge Cup. Les Lions se plaignent de leurs conditions de vol après leur élimination en Challenge Cup

Après les Sharks et leur long voyage vers Toulouse, c'est au tour de l'équipe sud-Africaine des Lions de subir les complications du transport aérien. RUGBY. Ce club de Pro D2 va ''aider'' les Sharks à battre Toulouse !

L'élimination lors du quart de finale de Challenge Cup à Glasgow ce samedi oblige la formation originaire de Johannesburg de rentrer au pays. Afin de voyager à moindre frais, le club a décidé que ce retour se ferait en classe économique. Cependant, un joueur de rugby n'a pas les mêmes mensurations qu'un homme lambda. Faisant souvent plus de deux mètres, il est compliqué pour les avants d'être à l'aise dans un avion avec peu d'espace. C'est ce que déplorent les frères Smith, pilier des Lions sur TikTok, repris ensuite sur le compte Twitter de Riann Louw.

Who needs legs to beat Leinster this Saturday? 😡😤😡#LIOvLEI #lions4bloodclots pic.twitter.com/I6DGJlKxb3