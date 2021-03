VIDEO. Dans les coulisses du retour de Romain Ntamack avec Toulouse et les Bleus ?

Romain Ntamack a fait son retour à la compétition avec le Stade Toulousain en Top 14 avant de potentiellement retrouver le maillot du XV de France.

Ce samedi, Romain Ntamack a repris la compétition avec le Stade Toulousain après deux mois de pause forcée en raison d'une double fracture de la mâchoire. Un retour un peu compliqué pour l'ouvreur du XV de France face à de vaillants brivistes qui ont bousculé le leader du Top 14. Le numéro 10 a connu quelques ratés, notamment au pied, mais les sensations sont revenues au fur et à mesure. Il lui a fallu mettre de côté les émotions liées au retour sur le pré pour se concentrer sur le jeu. "Deux mois sans rugby, c'est long, confiait Ntamack pour Canal + à l'issue du match remporté avec le bonus offensif. Les repères ont mis un peu de temps à arriver. Ça fait que dix jours que j'ai retrouvé le groupe au complet." Il ne cache pas qu'il a connu un retour compliqué face à des Brivistes venus sans complexe à Ernest-Wallon. Cependant, aucune appréhension pour sa mâchoire en ce qui concerne les chocs. "J'ai repris les contacts crescendo d'abord sur bouclier puis réels, donc j'étais pas trop inquiet. Je n'ai pas trop été sollicité sur les plaquages. Et sur le peu que j'ai réalisé, je n'ai pas eu d'appréhension." 6 Nations 2021. XV de France. Thomas Ramos touché avec Toulouse à une semaine du CrunchCe dimanche, le Toulousain devrait être rappelé par Fabien Galthié dans le groupe pour préparer le match contre l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations. Un match qu'il avait coché sur son calendier après son opération. Dans le cadre d'un reportage que lui a consacré Canal +, il explique qu'il n'avait pensé que sa saison était terminée. Il a relativisé et cela lui a aussi permis de souffler pour terminer l'exercice 2020/2021 encore plus fort. S'il a perdu deux kilos pendant sa convalescence, il les a repris et même plus. C'est donc un Romain Ntamack reboosté qui postule pour le Crunch.