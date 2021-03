6 Nations 2021. XV de France. Thomas Ramos touché avec Toulouse à une semaine du Crunch

L'arrière du XV de France Thomas Ramos a été touché au mollet lors du match de Top 14 entre le Stade Toulousain et Brive ce samedi.

XV DE FRANCE - Thomas Ramos forfait, Rattez le remplace dans la liste des 37Nouveau coup dur pour l'arrière tricolore Thomas Ramos. Forfait pour le début du Tournoi des 6 Nations, le Toulousain a été contraint de quitter ses partenaires de club ce samedi face à Brive. Remplaçant au coup d'envoi, il était entré à la place de Kolbe à la 54e. Moins de vingt minutes plus tard, il est sorti en boitant et aidé par deux membres du staff. Il a ensuite été vu avec un bandage dans les vestiaires au niveau du mollet droit. Il pourrait s'agir d'une déchirure. Une mauvaise nouvelle pour le numéro 15 alors que l'annonce du groupe pour le choc face à l'Angleterre doit être prochainement annoncé. Ramos avait dû déclarer forfait pour la préparation du match face à l'Italie en raison d'un début de pubalgie en janvier. Il avait été remplacé par Vincent Rattez. En concurrence pour le poste d'arrière des Bleus avec Anthony Bouthier et Brice Dulin, il pourrait laisser passer une nouvelle occasion de briller sous le maillot tricolore.