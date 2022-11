VIDEO. Avez-vous vu comment Vernier et les Bleues ont découpé les Black Ferns en défense ?

C'est le nombre de plaquages réalisés par les Bleues ce samedi en demi-finale de la Coupe du monde. Soi deux fois plus que les Black Ferns si on en croit les chiffres officiels. Il y a logiquement eu des ratés (21), mais globalement, les Tricolores ont été plus efficaces que les Néo-Zélandaises, seulement 70 % de réussite contre 80 % pour les Françaises. À ce petit jeu, c'est Madoussou Fall qui a fait chauffer ses épaules devant Charlotte Escudero et Agathe Sochat avec respectivement 22, 21 et 20 plaquages. Les avants ont fait le boulot, mais on retrouve aussi Maëlle Filopon et Gabrielle Vernier avec 26 plaquages au total pour les centres.