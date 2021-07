VIDEO. Au terme d'un relais de 90 mètres, Barassi inscrit le remake de l'essai du bout du monde !

Pierre-Louis Barassi est allé inscrire le 3ème des Bleus face à l'Australie, au terme d'un bijou de 90 mètres !

Et la France enchaîne ! Alors que Tricolores et les Wallabies ne veulent pas se départager malgré la 50ème minute approchant, le Lyonnais Pierre-Louis Barassi a planté un essai symbole du jeu décousu à la française. Sur une initiative de son demi de mêlée Baptiste Couilloud, auteur d'un départ dans le fermé sur une mêlée à 10 mètres de sa ligne, Teddy Thomas accélère dans son couloir avant de mystifier Reece Hodge d'un petit par-dessus parfaitement dosé. Le rebond est bon, le crochet intérieur pour regagner l'axe du terrain et sa passe aussi, le relai d'Hastoy et sa sautée également, et c'est donc Barassi qui récupère la gonfle et met les cannes sur 30 mètres pour déposer Ikitau à la course et conclure ce mouvement d'envergure ! Waouw !

Notez que dans la foulée, Tupou lui a répondu et qu'à la 57ème minute, les deux équipes sont toujours dos à dos (27 à 27).