VIDEO. Au fait, qu'ont donné les demi-finales de la catégorie Espoirs ?

Ce dimanche, il n’y avait pas que les 1/2 finales de Pro D2. Le championnat espoir promettait également deux belles affiches...

Clermont vs Toulouse :

Au lendemain du choc entre ces deux formations lors de la 25e journée de Top 14, les joueurs de la catégorie espoirs se retrouvaient, eux, pour la demi-finale du championnat sur la pelouse de Malemort. Et dès la 4e minute de jeu, l’ASM frappe en premier. Dans les 22m toulousains, les Clermontois envoient du jeu et écartent jusqu’à leur ailier, Rozière, qui d’un crochet intérieur, élimine son vis-à-vis pour inscrire le premier essai de cette rencontre.

Pour lui répondre, Idjellidaine, le demi de mêlée toulousain, ressert l’écart quelques minutes plus tard par une pénalité. À la 17e, sur un ballon rendu au pied des Clermontois, les Toulousains se mettent à la relance. Après des courses droites et des ballons rapidement éjectés, c’est Delibes, qui sur son aile droite, va trouver un petit trou pour s’y faufiler et permettre au sien de passer devant au score. L’ouvreur clermontois inscrit une pénalité pour rester au contact (8 à 10 pour Toulouse) à la 21e. Les joueurs de l'ASM ne le savent pas encore, mais ils n’inscriront plus aucun point de la rencontre, au contraire des Toulousains, qui vont enfoncer le clou.

Sur une pénalité toulousaine jouée rapidement à 5m de l’en-but adverse, Brennan marque en puissance. Jamais rassasié, Toulouse ira encore en Terre promise quelques minutes plus tard. Sur un jeu au pied parfaitement réalisé du numéro 9, Epée récupère le ballon sur un rebond favorable et marque l’essai. Vous l’auriez compris, Toulouse ne laisse aucun espoir à Clermont. Et pour finir, à la 72e, près du ruck, Merkler trouve un petit espace, s’y engouffre et trouve à son soutien son pilier Reilhes. Toulouse s’impose 25 à 8 et retrouvera l’USAP en finale.

Crédit : La Montagne - Terre de sports

Perpignan vs Racing 92 :

Sur cette 1/2, la rencontre fut beaucoup plus serrée. Le Racing 92 ouvre le score en premier, sur pénalité, à la 2e minute de jeu. Après une récupération de ballon des Catalans dans leurs 40m, le ballon part vite sur l’aile de Seguela. Il va déborder son vis-à-vis, avant d’accélérer sur son aile et inscrire un magnifique premier essai. Chezeau réduit la marque quelques minutes plus tard sur pénalité pour le Racing. À la 38e et sur les 30 mètres catalans, le pilier Sang et Or, Berguet, plaque haut son adversaire. L’arbitre lui inflige logiquement un carton jaune. L’occasion pour les Franciliens d’inscrire trois points, et c’est chose faite.

On est dans le temps additionnel de cette première période et sur une touche près des 22 du Racing, les Usapistes jouent dans l’axe avant d’écarter sur l’aile. Darrelatour est à la conclusion de l’action et l’USAP mène désormais 12 à 9 à la pause. À la 48e, les Franciliens égalisent sur pénalité et rien n’est encore fait dans cette rencontre : 12 partout !

Mais quelques minutes plus tard, sur une touche à 5m de l’en-but adverse, Perpignan part sur un ballon porté avant de rentrer et marquer dans l’en-but. À 20 minutes du terme, le Racing est également en possession du ballon dans les 5m catalans. Après une touche et quelques points de fixations, le ballon est éjecté grand large avant que l’ailier Ciel et Blanc, Leraitre, gagne son duel en un contre deux, et marque l’essai qui va tout relancer ! Après la transformation, les deux équipes sont à égalité : 19-19. Dans le money time, le numéro 9 Sang et Or, se fait la valise au bord du ruck, en plein axe des poteaux, et s’en va creuser l’écart : 26-19 ! La fin de match est étouffante. Et sur une dernière occasion du Racing dans les 22 adverses, le ballon est récupéré par un Perpignanais qui va botter en touche. L’USAP rejoindra donc Toulouse en finale.

Crédit : USAP ASSO TV