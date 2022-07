VIDÉO. Après un pari perdu, Drew Mitchell se retrouve en slip et avec un maillot de l'Angleterre

Fier supporter des Wallabies, Drew Mitchell (71 sélections avec l'Australie) croyait dur comme fer à une victoire de son équipe nationale face à l'Angleterre, samedi dernier. Très sûr de son pronostic, il a même décidé de parier sur le sort du match avec le pilier anglais Joe Marler, non retenu pour cette tournée. Et malheureusement pour l'ancien joueur du RCT, ce fut bien la Perfide Albion qui s'imposa en Australie, sur le score de 17-25. Une défaite qui, au-delà de remettre les compteurs à zéro dans cette tournée, a donc fait perdre le pari à Drew Mitchell. Résultat ? L'Australien s'est retrouvé en slip et avec un maillot du XV de la Rose, à devoir chanter le célèbre hymne de l'Angleterre : "God Save the Queen".

Ok!! It’s time to pay my debts!!



Congratulations @JoeMarler on your winning bet & the @EnglandRugby for squaring up the series.



“No half hearted shit!”



Well I trust this means we are all square?? pic.twitter.com/iQN5QA9bnS