VIDEO. Appuis de feu, geste juste et réussite maximale : l'essai improbable de Jordan Larmour

Jordan Larmour a soigné ses statistiques face au Connacht. Il a surtout inscrit un essai fantastique, mêlant appuis de feu et réussite exceptionnelle.

Jordan Larmour, vous vous souvenez ? C'est l'histoire d'un garçon infiniment talentueux, aux appuis parmi les plus dangereux du vieux-continent et qui pourtant, n'a pour l'heure jamais été un indiscutable avec l'équipe d'Irlande. Les raisons sont multiples : trop petit et pas assez aérien pour être le numéro 1 à l'arrière, trop frêle et barré par la concurrence des costauds Lowe, Baloucoune ou Hansen pour prendre place à l'aile, Larmour a surtout trop souvent été freiné par des blessures. On ne l'a d'ailleurs plus vu en sélection depuis plus d'un an et demi, période depuis laquelle l'Irlande marche sur l'eau et où les concurrents directs évoqués ci-dessus se sont imposés à son poste...

Pourtant, chaque fois qu'il est aligné, le feu follet du Leinster montre qu'il est difficile de se passer définitivement d'un tel talent. À 25 ans et de retour de blessure il y a peu, Larmour a en effet entamé une course contre la montre pour réintégrer le squad irlandais et postuler pour le Mondial en France. Et pour sa 2ème titularisation consécutive, l'homme aux 29 sélections a probablement marqué des points en réalisant une prestation 4 étoiles face au Connacht. Lors de la victoire des siens 41 à 12, il a notamment inscrit un doublé dont un essai exceptionnel alliant talent bien sûr, mais aussi réussite maximale. Sur une attaque au large dans sa propre moitié de terrain, Sexton voit son ailier avec du champ et le décale d'une belle sautée. Un ballon idéal pour un garçon aux qualités comme celles de Larmour qui va montrer à tout le monde qu'il n'a rien perdu de ses jambes de feu et de son sens du jeu.

Au duel face à son vis-à-vis, il repique intérieur avant de le faire tourner en bourrique d'un nouveau crochet, extérieur cette fois-ci. Les fameux appuis courts de Larmour avant de décaler son arrière dans le bon timing, de suivre la progression de ce dernier et d'être récompensé de son travail sur l'action : trompé par le rebond du jeu au pied de recentrage d'Osborne, le pauvre Jack Carty voyait le ballon lui rebondir dessus avant qu'il ne retombe dans les bras de Larmour, à l'affût. Une action difficile à raconter, mais que vous pouvez retrouver ci-dessous, à partir de 1'00 min sur la vidéo.