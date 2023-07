VIDEO. AMATEUR. ''Sans les bénévoles, il n'y a pas de club'', au coeur de la communauté du Royal Rugby Club Visé

Nouvel épisode de la série documentaire ''De Bleu et de Blanc'' sur le Royal Rugby Club Visé. Dans cet épisode, nous plongeons au coeur de cette communauté soudée.

VIDEO. RUGBY. ''De Bleu et de Blanc'', une réelle immersion dans le sport amateur, sans artificeDans ce nouvel épisode de notre série documentaire captivante, plongez au coeur du Royal Rugby Club Visé alors qu'ils se lancent dans leur retour en 2e division nationale, 15 ans après l'avoir quittée.



Après une préparation estivale intensive et le recrutement de joueurs talentueux, les Bleu et Blanc sont déterminés à faire leur place en D2. Cependant, malgré leurs efforts, la victoire continue de leur échapper.



Dans les coulisses, une communauté de bénévoles travaille sans relâche pour soutenir le club. Qu'ils soient derrière le bar, sur le terrain, dans les vestiaires ou à la maison, ces véritables piliers ne ménagent aucun effort. Leur dévouement est l'âme même du club.



Dans cet épisode, nous plongeons au coeur de cette communauté soudée. Découvrez les différents visages qui composent la famille Bleu et Blanc, des personnages issus de milieux variés et de générations différentes.



Alors que la saison ne fait que commencer, les premiers frissons de l'hiver se font sentir et la trêve hivernale approche à grands pas. Une période critique pour le XV de la Cité de l'Oie.



Ne manquez pas un seul moment de ce nouvel épisode palpitant de "De Bleu et de Blanc", où passion, dévouement et défis s'entremêlent. Rendez-vous pour une plongée au coeur de la communauté du Royal Rugby Club Visé.