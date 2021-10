VIDEO. AMATEUR. Ils ajoutent 5 minutes au match pour permettre à Mathieu, autiste, de marquer un essai

Le week-end dernier, le rugby nous a encore une fois offert un magnifique moment. Lors de la rencontre entre le club de Brens et de Gondrin, Mathieu, autiste, a pu marquer la partie de son empreinte.

Pour tous les passionnés, c’est une certitude, le rugby est le plus beau sport du monde. Comme on dit, le rugby, c’est l’école de la vie. Dans ce sport, que l’on soit gros, grand, maigre ou petit, il y a de place pour tout le monde. Fin septembre, sur un terrain amateur, le rugby a montré une fois de plus qu’il était source d’inspiration. À la fin de la rencontre entre le club de Brens et de Gondrin, un joueur a vécu ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. En effet, Mathieu, fraichement arrivé à l’intersaison, a pu montrer tout son talent lors d’une rencontre amicale. Mathieu est autiste. En accord avec l’arbitre et l’équipe adverse, 5 minutes ont été rajoutées au match pour que Mathieu puisse montrer de quoi il était capable.



Un moment particulier et mérité pour le joueur, qui « ne loupe pas un seul entrainement », d’après son président Nicolas Soleil. Un moment dont se souviendra le joueur, mais aussi son entraineur, très sensible à ce sujet : « C’est surtout à Mathieu que ça tient à cœur, et aussi à l’entraîneur Régis Sacarrere qui est éducateur spécialisé. » Un moment qui se conjugue parfaitement avec les valeurs de notre sport. Ce n’est pas le président du club de Brens qui dira l’inverse : « Et effectivement, je ne sais pas si ça sera possible tous les dimanches, mais les valeurs sont là. Partenaires et adversaires qui offrent 5 minutes de jeu à un garçon après s'être tapés 80 minutes. » Durant ce magnifique instant, ses coéquipiers ainsi que ses adversaires lui ont permis, en lui facilitant la tâche, d’inscrire entre un très bel essai entre les perches. Fini de parler et place aux images. Profitez de cette superbe action que nous offre une nouvelle fois le rugby.