VIDÉO. AFRICA CUP. Un essai de 100m brise les rêves de l'Algérie et envoie le Kenya en finale

Ce mercredi, le Kenya et l'Algérie s'affrontaient en demi-finale de l'Africa Cup. Et aux termes d'un match aussi serré que spectaculaire, les Kenyans se sont imposés 36-33.

Après sa victoire face au Sénégal au tour précédent, l'Algérie de Nadir Megdoud (ailier de Rouen) se retrouvait face à un gros morceau en demi-finale : le Kenya. Un affrontement qui s'annonçait très serré entre deux équipes en place, et qui rêvaient chacune de se qualifier en finale de cette compétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce match commença sur les chapeaux de roues ! Après seulement 4 minutes, le troisième ligne algérien Marvin Youcef concluait un superbe mouvement de son équipe, portant le score à 7-0. Dans la foulée, le Kenya répondit grâce à son centre John Okeyo, qui avait déjà marqué un doublé face à l'Ouganda (7-7, 11ème minute). Mais voilà, on sent l'équipe d'Algérie plus sereine en ce début de match, preuve en est avec ce nouvel essai inscrit par le talonneur Issam Hamel. Les Nord-Africains investissent petit à petit le camp de leurs adversaires, et manquent à plusieurs reprises de creuser l'écart. De son côté, le Kenya ne lâche rien, et reviendra dans la partie grâce à un essai de 100 mètres initié par Muteshi, et conclu par Okeyo (14-14). Un quart d'heure plus tard, ce sera au tour de l'arrière Kinyangi d'inscrire un nouvel essai, portant le score à 21-14.

Mondial 2019 : le Kenya s'incline contre Hong Kong mais inscrit l'un des essais de l'année [Vidéo]Le second acte sera quant à lui aussi disputé que le premier. Les deux équipes sont au coude à coude, et seule une pénalité de Tavaga départagera les deux nations, ces dernières ayant chacune marqué 5 essais. Une fin cruelle pour l'Algérie, 82ème mondiale, et qui rêvait de disputer cette finale, afin de se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Malheureusement pour Les Lions, c'est finalement le Kenya qui affrontera la Namibie (qui a disposé du Zimbabwe 34-19) en finale de l'Africa Cup. Pour rappel, le vainqueur sera directement qualifié pour la Coupe du Monde, et reversé dans le groupe de la France, tandis que le perdant disputera un tournoi de repêchage.

VIDÉO. RUGBY. L’Algérie domine le Sénégal et poursuit ses rêves de Coupe du monde