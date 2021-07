VIDEO. Aaron Smith retourne le Briviste Mesake Doge pour un plaquage spectaculaire et décisif

Au milieu de la première période, le pilier du CAB Mesake Doge a été refoulé sans ménagement par le demi de mêlée des All Blacks Aaron Smith.

RESUME VIDEO. Les Fidji tombent avec les honneurs face aux All Blacks après un match de costaudsLes Fidjiens ont mis beaucoup de coeur à l'ouvrage ce samedi pour renverser les All Blacks. Mais la hiérarchie mondiale a été respectée avec une large victoire néo-zélandaise en dépit des trois essais des coéquipiers de Botia. La sélection fidjienne faisait la part belle aux joueurs évoluant ou ayant évolué en France à l'instar de Yato ou encore Nakarawa. Aucun d'entre eux n'a cependant marqué, mais il s'en est fallu de peu que le Briviste Mesake Doge aille en terre promise avant la demi-heure après une superbe course de l'ancien Usapiste Eroni Sau. Devant la ligne des All Blacks, le pilier du CAB a cependant été retourné sans ménagement par... Aaron Smith.



Le numéro 9 kiwi, capitaine pour la première fois de sa carrière a stoppé Doge de manière spectaculaire. En effet, ce dernier est passé par-dessus Smith, lequel était bas sur ses appuis au moment de plaquer au niveau de la ceinture. D'aucuns pourraient considérer que le All Black s'est mis à la faute puisque les jambes du Fidjien sont passées par-dessus la tête. L'officiel a estimé que le geste n'était pas sanctionnable.