RESUME VIDEO. Les Fidji tombent avec les honneurs face aux All Blacks après un match de costauds

Les Fidji ont bien résisté aux All Blacks lors de leur premier test-match mais les Néo-Zélandais ont finalement pris le large.

On pouvait craindre le pire pour les Fidjiens après la démonstration sans partage des All Blacks face aux Tonga une semaine plus tôt. Mais c'était oublier que les Fidji ont énormément progressé ces dernières années. En raison notamment du fait qu'une majeure partie des joueurs évoluent en Europe. Les hommes de Vern Cotter ont donc proposé une vraie opposition à ceux d'Ian Foster. Le score final ne reflète pas vraiment la physionomie de cette rencontre tant attendue. Ce sont les visiteurs qui ont inscrit les premiers points par le pied de Volavola. Et sans certaines fautes bêtes, comme ce plaquage à l'épaule de Tuisuve après le coup de sifflet de l'arbitre qui a mené à un essai, l'écart aurait sans doute été moins grand.



On attendait les trois-quarts fidjiens, mais ce sont les avants qui ont pris le match et le score en main. En effet, le numéro 8 Tuisue a inscrit le premier essai à la 28e. Puis son coéquipier Kunavula a récompensé les efforts des siens vingt minutes plus tard après un beau mouvement en bord de touche. À ce moment-là, seuls dix points séparaient les deux formations, et ce, malgré les quatre réalisations des All Blacks. Le carton jaune de Murimurivalu a permis aux locaux de faire le break, mais les Fidji n'ont pas abdiqué en poussant leurs adversaires à la faute pour récolter un essai de pénalité. C'est finalement après l'heure de jeu que les Néo-zélandais ont pris le large, le talonneur Dane Coles s'offrant un quadruplé au passage.