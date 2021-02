VIDÉO. A vélo, Margaux Louis (ASM Romagnat) aide les personnes vulnérables

Margaux Louis a profité du confinement pour venir en aide aux personnes vulnérables en leur livrant notamment leurs courses à vélo via son association, les Super Livreur.se.s.

Dans une période où les temps sont rudes, voilà une nouvelle qui donne du baume au coeur. Joueuse à l'ASM Romagnat Rugby, Margaux Louis, âgée de 27 ans, s'est lancée dans une drôle d'aventure. Lors du premier confinement, en mars 2020, elle décide en compagnie de Thomas Valente, jeune homme de 19 ans, de créer l'association les Super Livreur.se.s. Le but ? ''Venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité'', comme elle le confie à l'époque pour le journal le Parisien. Elle qui en parallèle termine ses études d'ingénieurs, arpente donc la ville de Clermont-Ferrand à vélo depuis le 7 avril dernier et livre des courses gratuitement à des personnes vulnérables risquant de contracter le virus, ou isolées, pour un montant de 50 euros et un poids maximal de 12kg. Mais pas que, puisqu'il lui arrive de livrer de temps à autre du courrier, ou des médicaments. Cependant, n'allez pas penser que Margaux mène sa mission seule. Lors du premier confinement, elle lançait un appel alors par le biais des réseaux sociaux, aux sportifs de la ville mais aussi aux âmes charitables afin de se joindre à sa toute jeune association. Un appel qui a résonné puisque l'an passé, elle s'est adjugé un soutien de poids, en la personne de Rémi Cavagna, cycliste professionnel de 24 ans, et l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Toujours pour Le Parisien, ce dernier précisait : ''J'ai trouvé que c'était une super initiative, alors je les ai contactés [...] J'ai pris mon VTT. Je suis allé chercher la commande et j'ai livré une dame qui était vraiment contente''.

Aidés par l'AEP Clermont/La Plaine spécialisé dans le portage de repas à domicile, Margaux et Thomas ont pu monter cette association rapidement et ce malgré une connaissance limitée dans le milieu associatif. ''Cela a été compliqué au début de savoir vers qui se tourner'', poursuivait Margaux pour LaMontagne l'année dernière. Mais à force de persévérance, l'association par le biais également du bouche-à-oreille a peu à peu connu un certain essor. Elle peut aujourd'hui s'appuyer sur un contingent de 30 bénévoles, et toujours en respectant les mesures sanitaires, masque et gel hydroalcooliques fournis.

L'association continue d'oeuvrer en 2021

Dans un reportage diffusé récemment par M6, Margaux et ses compères continuent encore aujourd'hui de livrer bon nombre de personnes à leurs domiciles, alors que les restrictions sanitaires font toujours rage. ''Le but est vraiment de lutter contre l'isolement'', déclarait-elle dans ce dernier. Avant de louer l'état d'esprit des bénévoles : ''Il n'y a pas une seule personne que j'ai sollicité qui a dit non je ne suis pas d'accord''. Des initiatives surtout appréciées par les premiers concernés, ces fameuses personnes vulnérables ou isolées. ''Heureusement qu'ils sont là car on était vraiment dans le besoin'', peut-on entre autre entendre au sein de ce reportage. L'occasion aussi de tisser des liens sociaux pour des personnes parfois seules, outre la seule action de livraison, comme témoigne Huguette, une octogénaire de Clermont-Ferrand : ''J'ose dire que nous avons des liens très amicaux.'' Et vice-versa : ''Moi Huguette m'apporte beaucoup et je pense que c'est pareil pour elle. On a intérêt de rester dans ces liens de solidarité''.

Et désormais pourquoi pas étendre cette initiative au-delà des frontières Clermontoise. La demande est en tout cas de plus en plus forte au sein de la ville auvergnate. Dans une période compliquée, avec les compétitions jugées amateurs à l'arrêt, dont le rugby féminin fait partie, Margaux n'hésite pas de mettre à profit son temps libre pour les personnes dans le besoin. Pour les contacter : Par téléphone au 09-77-21-64-09 ou par mail [email protected]