VIDEO. A Brens, Mathieu, autiste, vit sa passion pour le rugby grâce au respect de ses coéquipiers

Le Brens Olympique compte dans ses rangs un joueur très particulier. Mathieu a la particularité d'être autiste mais cela ne l'empêche pas de vivre sa passion.

VIDEO. AMATEUR. Ils ajoutent 5 minutes au match pour permettre à Mathieu, autiste, de marquer un essaiIl y a quelques semaines, nous avions raconté une belle histoire qui avait eu lieu lors du match entre le club de Brens et de Gondrin. Pour rappel, les deux équipes avaient convenu d'ajouter quelques minutes à la rencontre pour permettre à Mathieu, autiste, de porter le ballon jusqu'en Terre promise. Un beau geste de la part de tous les acteurs du match envers ce rugbyman. "Il fait partie intégrante de l'équipe", confie l'entraîneur du Brens Olympique Régis Sacarrère. Le rugby l'a aidé à aller vers les autres, à s'ouvrir alors qu'il n'aimait pas trop qu'on le touche. Cela fait dix ans que Matthieu fait partie du groupe et quand il n'est pas là, il manque au collectif comme n'importe quel autre élément. Et notamment après les entraînements où il joue parfois les animateurs grâce à son excellente mémoire. Quand il n'est pas sur le pré avec ses coéquipiers, qu'il ne pratique pas le tai-chi-chuan ou qu'il ne s'occupe pas de chevaux, il est le premier supporter de son équipe et fait profiter à la main courante de ses commentaires. À la fin du match, place à la tradition : laisser Mathieu, alias le foudroyeur, marquer un essai et le transformer. De belles images à découvrir à travers ce reportage de France TV.