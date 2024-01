VIDEO. À 18 ans, Morgan Morse défie les éléments et les défenses pour un essai aberrant

Morgan Morse, numéro 8 de 18 ans des Ospreys, a inscrit l'exploit personnel de ces fêtes de fin d'année. Retenez-bien ce nom.

"Je ne pensais pas que les futurs gamins joueraient encore sous la pluie." Un brin taquin avec une nouvelle génération starifiée et loin du rugby qu’ont connu les quarantenaires, l’ancien 2ème ligne écossais Jim Hamilton a commenté de cette façon l’essai de Morgan Morse.

18 years old.

I didn’t even think next gen kids played out in the rain.



Face à Cardiff le week-end dernier, le numéro 8 de 18 ans a fait abstraction de son âge et d’un temps bien britannique pour, sans aucun complexe, inscrire un essai dont il se souviendra.

Malgré l'état de la pelouse, le 3ème ligne des Ospreys a remonté 50 mètres tout seul grâce à ses appuis et son physique pour échapper/résister à 5 défenseurs et finalement glisser jusque dans l'en-but. Un exploit individuel qui n'arrive en général qu'une fois dans une carrière, surtout à ce poste-là.

À moins que ce très prometteur garçon né en 2005, et déjà surclassé chez les U20, ne soit un phénomène du rugby international de demain…





Pour l’heure, on n’en sait absolument rien, mais il enchaîne en tous cas avec la franchise basée à Swansea cette saison, et compte notamment 5 feuilles de match, dont une face à Montpellier en Challenge Cup. Du côté de la Principauté, qui se cherche des prétendants à de nombreux postes pour remplacer ses anciennes gloires, on parle déjà de Morgan Morse pour intégrer le groupe pour le Tournoi.





Pour rappel, Taulupe Faletau, 33 ans et de nombreuses blessures au compteur, est toujours blessé au bras et ne sera de toute façon pas éternel. Dans le même temps, le Pays de Galles cherche toujours à convaincre le phénomène Immanuel Feyi-Waboso de porter son maillot.

