VIDEO. 95 mètres ! L'ogive mammouthESQUE d'Anthony Bouthier pour le record

Dans le cadre d'un ultimate rugby challenge proposé par World Rugby, Anthony Bouthier a tenté de battre le record du plus long jeu au pied, détenu par Stuart Hogg.

On le sait, World Rugby aime organiser des petits challenges entre internationaux. On a notamment vu des 9 tenter de réaliser la passe la plus rapide (De Klerk, Dupont et Smith), ou encore des ouvreurs essayer d'être le plus précis possible sur des coups de pied (Sanchez et Ntamack). Mais ici, il ne s'agit que de puissance pure. Et qui de mieux que l'arrière du MHR Anthony Bouthier, pour tenter de battre le record enregistré par World Rugby de Stuart Hogg (77, 3 mètres). Si l'arrière aux 6 sélections avait déjà impressionné lors du Crunch de 2020 avec un énorme coup de pied lors du Tournoi, il va devoir faire mieux pour passer devant l'Écossais. Pour ce faire, Bouthier aura cinq essais : il devra tirer de la ligne d'en-but, et tenter d'envoyer le ballon le plus loin possible, en comptant les rebonds.

XV de France - Le coup de pied stratosphérique d'Anthony Bouthier en vidéo !Lors de ses trois premières tentatives, l'arrière du MHR n'arrivera pas à dépasser 72 mètres (ce qui le place quand même devant le Sud-Africain Le Roux). Mais c'est lors de son quatrième essai que le Français va nous bluffer totalement, en envoyant une ogive de plus de 90 mètres. Rien que ça ! S'il bat donc largement le record de l'Écossais, l'ancien joueur de Vannes ne compte pas s'arrêter là. En effet, pour son dernier coup de pied, celui-ci explose son propre record, avec un jeu au pied de plus de 95 mètres ! Une fois de plus, l'international français nous a encore impressionné avec ce coup de pied de mammouth, qui a littéralement traversé tout le terrain.

ARBITRAGE. Ne connaissant pas la règle, Anthony Bouthier s'est pris pour un footballeur et a été exclu