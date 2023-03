VIDEO. 6 Nations. La France enfonce l'Angleterre en mêlée et Ollivon triple la mise ! C'est la folie !

L'équipe de France a inscrit trois essais en première période face à l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations. Après Ramos et Flament, c'est Ollivon qui a marqué.

L'équipe de France a réalisé une première période de rêve ce samedi à Twickenham face à l'Angleterre. Après l'essai de Ramos, c'est Flament qui a doublé la mise. Dominateur dans presque tous les secteurs du jeu et emmenés par un Danty et un Alldritt des grands soirs, les Bleus ont marché sur Londres. Juste avant la pause, les hommes de Fabien Galthié ont enfoncé le clou après une énorme mêlée. Le troisième ligne rochelais a relevé le ballon et servi Ollivon à l'intérieur pour un troisième essai largement mérité. A la pause, la France menait 27 à 3 ! Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui de 2020 où les Bleus avaient réussi une très belle première période avant de voir revenir l'Angleterre dans le second acte. On peut également s'attendre à une réaction des locaux devant leur public sous peine de connaître une véritable fessée historique. VIDÉO. Magnifique 50-22 de Dupont et essai du bulldozer Flament, la France régale !