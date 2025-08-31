VIDEO. 45m de plaisir : à l’huile de coude, les Aixois ont régalé les puristes comme à la grande époque

Provence Rugby a signé l’un des essais les plus marquants de la première journée : un maul monstrueux de 45 mètres qui a régalé les puristes, malgré la victoire finale de Soyaux-Angoulême (28-25).

La Pro D2 reprenait ses droits ce vendredi soir avec un affrontement entre Soyaux-Angoulême et Provence Rugby. Et si le SAXV s’est imposé au bout du suspense (28-25), les regards se sont surtout braqués sur un essai aixois digne des manuels du rugby à l’ancienne.

Dès la première mi-temps, les hommes de Provence ont dégainé une arme redoutable : le ballon porté. Sur une touche parfaitement captée à hauteur de leurs 40 mètres, le pack noir s’est mis en marche.

Résultat : un maul monstrueux, long de 45 mètres, qui a littéralement emporté la défense charentaise.

Qui a déjà vu un aussi long maul aller à dame ?



📹 Le résumé d'Angoulême / Provence Rugby ▶️ https://t.co/WBwd68ksdX pic.twitter.com/30bdmjN7tb August 30, 2025

Un essai à l’ancienne qui régale les puristes

Dans un rugby moderne où la vitesse et le jeu de mouvement dominent, voir un essai construit uniquement sur la puissance collective d’un pack est une rareté sur une aussi longue distance.

Les supporters présents n’ont pas boudé leur plaisir, et les puristes encore moins. “C’est ça le vrai rugby !”, ont certainement lancé certains fans dans les tribunes. Un essai comme on en voit peu, qui a rappelé à certains les grandes heures des mauls interminables des Béglais pour ne citer qu'eux.

Une défaite malgré le bonus défensif

Malgré ce coup de force spectaculaire, Provence Rugby n’a pas réussi à ramener la victoire. Portés par un public en feu, les Charentais ont su garder la main malgré deux réalisations adverses dans les cinq dernières minutes pour l’emporter 28-25 et décrocher un premier succès précieux à domicile.

Les Aixois, eux, repartent frustrés mais avec un point de bonus défensif. Et surtout, avec l’image forte de cette première journée : un essai de 45 mètres sur maul, qui restera sans doute comme l’un des plus marquants de la saison.