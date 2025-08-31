VIDEO. 45m de plaisir : à l’huile de coude, les Aixois ont régalé les puristes comme à la grande époque
Les Aixois ont fait vibrer la première journée de Pro D2 avec un essai monumental sur maul de 45 mètres. Crédit image : Screenshot Youtube Provence Rugby Officiel
Provence Rugby a signé l’un des essais les plus marquants de la première journée : un maul monstrueux de 45 mètres qui a régalé les puristes, malgré la victoire finale de Soyaux-Angoulême (28-25).

La Pro D2 reprenait ses droits ce vendredi soir avec un affrontement entre Soyaux-Angoulême et Provence Rugby. Et si le SAXV s’est imposé au bout du suspense (28-25), les regards se sont surtout braqués sur un essai aixois digne des manuels du rugby à l’ancienne.

Dès la première mi-temps, les hommes de Provence ont dégainé une arme redoutable : le ballon porté. Sur une touche parfaitement captée à hauteur de leurs 40 mètres, le pack noir s’est mis en marche.

Résultat : un maul monstrueux, long de 45 mètres, qui a littéralement emporté la défense charentaise.

Un essai à l’ancienne qui régale les puristes

Dans un rugby moderne où la vitesse et le jeu de mouvement dominent, voir un essai construit uniquement sur la puissance collective d’un pack est une rareté sur une aussi longue distance.

Les supporters présents n’ont pas boudé leur plaisir, et les puristes encore moins. “C’est ça le vrai rugby !”, ont certainement lancé certains fans dans les tribunes. Un essai comme on en voit peu, qui a rappelé à certains les grandes heures des mauls interminables des Béglais pour ne citer qu'eux.

Une défaite malgré le bonus défensif

Malgré ce coup de force spectaculaire, Provence Rugby n’a pas réussi à ramener la victoire. Portés par un public en feu, les Charentais ont su garder la main malgré deux réalisations adverses dans les cinq dernières minutes pour l’emporter 28-25 et décrocher un premier succès précieux à domicile.

Les Aixois, eux, repartent frustrés mais avec un point de bonus défensif. Et surtout, avec l’image forte de cette première journée : un essai de 45 mètres sur maul, qui restera sans doute comme l’un des plus marquants de la saison.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 Vidéos
VIDEO. Pro D2. 60 mètres, 81e minute : Trouilloud crucifie Oyonnax, Grenoble démarre TRÈS fort
News
RUGBY. La PRO D2 meilleure que la Premiership ? George North y croit
News
Pro D2 2025-2026 : Vannes pour rebondir, Grenoble pour briser la malédiction, Brive pour se racheter
News
PRO D2. Sans plusieurs cadres, Vannes se déplace à Brive avec une équipe bis ?
News
PRO D2. Brive-Vannes : la vérité du terrain pour un CAB qui veut assumer ses ambitions
News
RUGBY. PRO D2. À peine arrivé, le milliardaire Stérin (déjà) sur le départ du BO ?
News
Oyonnax – Grenoble : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier choc de ProD2 ?
News
Vos matchs de rugby France/Brésil et Brive/Vannes à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
RUGBY. Incompréhension et recours en justice : ce club de ProD2 va démarrer la saison en négatif
News
VIDEO. 50 pour Perpignan, 42 points pour Castres, une belle partition pour Clermont : les résultats des matchs amicaux