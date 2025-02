VIDEO. 106 points, 16 essais : une orgie de jeu ! Ce match de Pro D2 n'a rien à envier au Super Rugby !

Un match de dingue ! Provence Rugby et Soyaux-Angoulême ont offert un feu d’artifice offensif (61-45). 16 essais inscrits, un rythme effréné : retour sur une rencontre qui restera dans les mémoires.

Un match complètement fou au Stade Maurice-David

Si les amateurs de spectacle s'étaient donnés rendez-vous ce vendredi soir à Aix-en-Provence, ils n'ont pas été déçus ! Provence Rugby a offert une véritable démonstration offensive en s'imposant face à Soyaux-Angoulême sur le score hallucinant de 61 à 45.

Mais pour faire un grand match, il faut aussi un bon adversaire. Et le SA XV ne s'est pas laissé marcher sur les pieds. Un total de 16 essais a été inscrit dans une rencontre au rythme effréné, où les attaques ont largement pris le pas sur les défenses.

Un premier acte ultra-offensif

Dès l'entame, les Charentais frappent les premiers avec un essai de Mey (3e), mais Aix réplique du tac au tac par Lapègue (14e) avant d'obtenir un essai de pénalité une minute plus tard.

Une première mi-temps débridée voit ensuite les locaux et les visiteurs se rendre coup pour coup. Gibouin (27e) et Dubecq (36e) répondent à Suta (21e) et Zafra (30e), avant que Botica (40e) et Gopperth (41e) ne scellent un 26-24 à la pause.

Le rythme ne faiblit pas au retour des vestiaires. Zafra (47e), Tyrell (50e, 57e) et Rodda (74e) viennent enfoncer le clou pour les locaux.

Soyaux-Angoulême résiste grâce à Nollet (55e), Lafon (62e) et Tailhades (71e), mais l'efficacité de Plisson face aux perches (7 transformations) permet à Aix de garder une avance confortable.

Un record de points et une victoire importante

Avec 106 points inscrits, ce match entre dans les annales de la Pro D2. Provence Rugby s'offre une victoire bonifiée et conforte ses ambitions dans la course aux phases finales. Quant au SA XV, malgré un état d'esprit remarquable, il repart les valises pleines mais avec le sentiment d'avoir tout donné dans une rencontre qui restera dans les mémoires.