Vaipulu crucifie Montpellier dans les dernières minutes [VIDEO]

Dans un match important pour la course au maintien, Castres a crucifié le MHR qui n'en finit plus de dégringoler.

C'était un match d'une importance capitale dans la course pour le maintien. Montpellier, en proie à de grandes difficultés cette saison, lutte tant bien que mal pour sa survie dans l'élite du rugby français, lui habitué au haut du classement. Les Cistes recevaient dans leur antre Castres, qui de son côté se refait peu à peu la cerise depuis l'arrivée du Gersois Pierre-Henry Broncan en tant qu'entraîneur principal. Le début de match verra d'ailleurs ces derniers planter la première banderille par le biais de leur numéro 15 Julien Dumora, avant que le MHR à la suite d'un cafouillage ne prenne les commandes de la partie. L'autre arrière, Henry Immelman était le plus prompt à aplatir la gonfle derrière un dribbling de son ailier Gabriel Ngandebe.

Montpellier virait en tête aux citrons, et la deuxième mi-temps s'apparentait à un duel de buteur entre Anthony Bouthier et Benjamin Urdapilleta. À 19-11, et alors qu'il restait un quart d'heure à jouer, les Montpelliérains semblaient alors lancés vers les joies d'un succès qu'ils n'ont plus connu depuis le 4 décembre dernier sur la pelouse de Clermont. Pourtant, les hommes de Philippe Saint-André vont alors baisser pavillon, enchaîner les fautes, mais surtout faire face à la furia des visiteurs plus entreprenants. Sur une pénalité de son buteur argentin, Castres va revenir à cinq petits points. Puis Bouthier va manquer une pénalité dans ses cordes, avant que Vaipulu à six minutes du trille finale de l'arbitre, dans un dernier baroud d'honneur n'offre la victoire aux siens (19-21).

Avec ce succès, Castres neuvième, s'offre une vraie bouffée d'oxygène sur les dernières places, enchaîne un troisième succès de rang et ne revient qu'à six longueurs de la sixième place. En revanche, c'est la soupe à la grimace pour Montpellier qui concède un septième revers consécutif, toutes compétitions confondues, et plonge plus que jamais dans les abysses du classement, treizième et barragiste. L'abattement était lisible sur les visages locaux. Rien ne va plus dans les rangs montpelliérains, et les trois prochaines réceptions seront capitales s'ils ne veulent pas voir le spectre d'un barrage se rapprochaient dangereusement.

Crédit Vidéo : Top 14 Officiel