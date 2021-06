TQO de Monaco. VIDÉO. Première journée parfaite et une place en demi-finale pour France 7

Auteurs d'une première journée parfaite, les équipes de France à 7 s'envolent vers les demies du TQO de Monaco, à la veille des phases finales.

C'est une journée qui semblait sous l'auspice du bon jour. Un temps quasi-parfait en Principauté, une pelouse taillée au millimètre, une poule abordable (parmi laquelle l'Ouganda était forfait) ainsi que quelques âmes éperdues en tribunes, toutes ou prises acquises à la cause des Français. C'est ainsi que dès 10h15 du matin, l'on senti les Bleus capables de faire lever les foules, que ce soit par la vitesse de Jean-Pascal Barraque ou la coupe de cheveux de Gabin Villière, c'est selon.

Et c'est bien ce qu'il s'est passé : une victoire nette et sans bavure face à la Jamaïque pour commencer (40 à 0), malgré les Villière, Veredamu ou Mignot sur le banc, avant d'enchaîner par un adversité prétendue plus forte (le Chili), pour un résultat du pareil au même (43 à 7). "Si toutes rencontres difficiles pouvaient se solder par 40 points au tableau d'affichage", plaisantait en zone mixte l'éternel Terry Bouhraoua. Il est vrai que les Tricolores n'ont pas fait dans la dentelle et, s'ils n'ont pas les individualités irlandaises ou samoanes, ils ont prouvé que leur collectif était parfaitement rôdé après la préparation effectuée à Aix-en-Provence puis poursuivie à Nice.

D'autant que le natif de l'étape Antoine Zeghdar est fort comme un boeuf et intouchable dans les airs (1m96 pour 103kg), le ballon taille 5 représente toujours l'équivalent d'une balle de tennis pour les mains de Tavite Veredamu et, in fine, on comprend que l'UBB ait songé à prolonger son ancien joker Pierre Mignot s'il avait eu de la place dans son effectif. Avec eux et un Gabin Villière pas - encore - prolifique mais fourmillant autour de chaque ruck, l'EDF a envoyé un message fort à l'Irlande et aux Samoa, en se qualifiant pour les demi-finales après deux petits matchs joués. A noter que les deux autres favoris annoncés du tournoi, qui ont eux aussi surclassé leur poule, ont tout de même de séireux arguments. Attention donc à rester vigilant ce dimanche, et surtout à fermer les extérieurs aux deux bolides celtes Conroy et Sexton, capables d'atteindre les 37km/h en pointe comme un humain lambda on boit un café le matin...

Les féminines leur emboîtent le pas

Enfin, l'équipe de France féminine, qui a débuté sa journée passé 14h, a imité la masculine en frappant fort d'emblée. Lina Guérin d'un triplé, Séraphine Okemba grâce à ses grandes enjambées ou Caroline Drouin du fait de sa vista ont impressionné face à une faible équipe de Madagascar. Résultat, un 49 à 0 pour débuter le tournoi et un sentiment de toute puissance pour Bleues, à qui sauf terrible accident, on ne voit pas bien ce qui pourrait arriver dans ce TQO de Monaco. Cela s'est conforté au moment de clôturer la journée, puisque les partenaires de Camille Grassineau se sont imposées 47 à 0 face à la Colombie grâce notamment à un quadruplé de l'inarrêtable Okemba. À demain, même heure, même stade, même pomme !

Et aussi :

VIDEO. Malakai Fekitoa éparpille son adversaire façon puzzle à Monaco