TQO. Match gagné sans jouer pour France 7 après l'exclusion d'une sélection

Plusieurs cas de Covid ont été détectés dans les rangs de l'équipe d'Ouganda. Ce qui a entraîné son forfait. L'Ouganda était dans la poule de la France au TQO.

Gabin Villière sélectionné avec France 7 en vue du Tournoi de qualification olympiqueQuand le malheur des uns fait le bonheur (partiel) des autres. L'équipe d'Ouganda a été exclue du tournoi de qualification olympique qui se tient ce week-end à Monaco. Plusieurs cas de Covid ont été détectés au sein de cette sélection sans qu'ils affectent d'autres équipes. Aussi, les joueurs ont été placés en quarantaine. L'Ouganda est forfait pour le tournoi et ne pourra donc pas espérer remporter le dernier ticket pour le Japon. De fait, ses adversaires de la poule B, à savoir Hong-Kong, le Chili, la Jamaïque et la France ont match gagné. Pour rappel, les équipes joueront contre tous les adversaires de leur poule et les deux premières équipes de chaque poule passeront par deux phases à élimination directe, dont le vainqueur sera désigné en finale. Les Bleus joueront samedi à 10h12 face à la Jamaïque puis à 13H18 contre le Chili. Une nation dont il faut se méfier. C'est dimanche que France 7 jouera son dernier match de poules face à Hong-Kong (14h01). Las Vegas 7s - Le Chili crée la sensation contre les champions en titre sud-africains