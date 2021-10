Top 14. Vidéo. Une pluie de cartouches durant Stade Toulousain-Castres !

Samedi soir, le Stade Toulousain a écrasé Castres 41-0. Un match qui nous a offert son lot de jolis essais, mais également de plaquages dévastateurs.

Après sa défaite face au LOU la semaine dernière, on attendait une réaction de la part du champion de France en titre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers ont remis la marche avant. Terrassant une équipe de Castres totalement dépassée dans tous les compartiments du jeu, les hommes d'Ugo Mola ont remporté ce derby haut-la-main, bonus offensif en poche. Si les Dupont, Ntamack ou Mallia ont régalé en attaque, cette rencontre nous a également offert une ribambelle de cartouches ! Et si les Castrais ont perdu le match d'un point de vue comptable, ils ont en revanche fait jeu égal dans ce domaine ! On vous laisse donc admirer cette jolie bataille défensive, entre deux équipes qui n'y sont pas allées de main morte.