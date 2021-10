VIDÉO. TOP 14. Le Stade Toulousain met la piquette à Castres qui repart Fanny

Hier, Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont joués du Castres Olympique dans un Wallon bouillant.

On s’attendait à un choc, on a eu le droit à une piquette comme on en a rarement vu. Pour être exact, pour voir un derby s’emballer autant et avec un tel écart de points, il faut remonter à 2017 où le Castres Olympique avait infligé un 52 à 7 au Stade Toulousain. Une douche froide pour les coéquipiers de Rory Kockott, menés à la baguette par des Hauts-Garonnais électrique. Visiblement vexés par leur défaite de la semaine dernière au LOU, ils étaient venus avec la ferme intention de ne faire aucun cadeau aux Tarnais. François Cros s’est exprimé à la fin du match dans des propos relayés par Rugbyrama : “Depuis le début de saison, nous restions toujours un peu sur notre faim après les rencontres, même si les résultats étaient souvent en notre faveur. Là, à la fin, nous sommes sortis pleinement satisfaits et heureux de la performance réalisée. [...] C'est notre match le plus abouti de la saison.” Désormais le troisième ligne semble se tourner vers la fenêtre internationale qui arrive : “Tous les internationaux, nous avions envie de partir la tête libérée en ayant le sentiment du travail accompli.” TOP 14. Toulouse-Castres, et si le derby d’Occitanie n'était qu'un mensonge ?Si les Toulousains partent avec la “tête libérée”, on ne peut pas en dire autant pour les internationaux castrais qui se dirigent vers une tournée d’automne mouvementée avec un match face aux All Blacks à la clé. Dans ce marasme, le jeune talonneur Gaëtan Barlot a semblé être l’un des seuls Tarnais à ne pas prendre complétement l’eau. Il s’exprime pour L’Équipe : “On venait pour faire un gros match. Le score fait mal à la tête. On a été pris dans tous les secteurs. Dans les collisions, on était présent, mais on a commis trop d'imprécisions et ils ont scoré presque à chaque fois sur nos erreurs. On a été pris dans la vitesse de jeu. C'est un faux-pas, un match à oublier, alors que nos supporters étaient venus en masse. Ils étaient là et voilà, on finit à zéro.”