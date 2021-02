Top 14. VIDÉO. Plongez dans les coulisses du CO avant la solide victoire contre Montpellier

Le Castres Olympique nous a fait vivre au plus près la préparation de ses joueurs avant le match remporté contre le MHR.

Au coup de sifflet final samedi dernier, les Castrais pouvaient avoir le sourire. En atomisant Montpellier, plongeant au passage ces derniers un peu plus dans les abysses du championnat, les hommes du manager Pierre-Henry Broncan s'écartaient irrémédiablement de la zone rouge et peuvent désormais pourquoi pas, se mettre à rêver d'une hypothétique sixième place. La tache s'annonce ardue voire improbable, mais sait-on jamais, à coeur vaillant rien d'impossible. Outre la victoire, ce match a surtout été celui d'un homme, l'Argentin Benjamin Urdapilleta, auteur de 33 points, un record.

Top 14. Un Urdapilleta record permet à Castres d'enfoncer un peu plus Montpellier ! [VIDEO]L'occasion pour le Castres Olympique de nous plonger dans les coulisses de la préparation de la rencontre face aux Cistes. De la veille de match aux derniers préparatifs, jusqu'aux vestiaires et la victoire d'après match, tout y passe. L'occasion d'écouter les derniers conseils avant le coup d'envoi de l'entraîneur des trois-quarts David Darricarère, ou le discours tout en humilité d'après-match de Rory Kockott. On vous laisse admirer.

Crédit Vidéo : Castres Olympique