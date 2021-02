Top 14. Un Urdapilleta record permet à Castres d'enfoncer un peu plus Montpellier ! [VIDEO]

L'ouvreur argentin du CO a participé pleinement à la victoire bonifiée contre Montpellier, inscrivant 33 points dont un doublé. Un record en championnat !

VIDEO. Top 14. François Trinh-Duc (Racing 92) claque une interception de 60m pour la victoire !Notre acolyte Thibault Perrin écrivait ce matin que les papys faisaient de la résistance ? C'est peu de le dire, tant les "anciens" ont brillé ce week-end ! Mieux que tout le reste, Benjamin Urdapilleta, 34 ans et prolongé seulement d'un an par son président au lieu de deux comme il le voulait, a fait le match de sa vie ce samedi. Contre Montpellier, l'ouvreur argentin a grandement contribué à la victoire des siens en inscrivant 33 des 48 points de son équipe ! Pêle-mêle, on citera 2 essais ainsi qu'un 9/10 au pied, et la chute d'un record qui tenait depuis 2006 et les 32 points du Montalbanais Cédric Rosalen. Tout simplement hallucinant ! Magnifié par le récital de son maestro, le CO l'a donc emporté 48 à 17 face à des Cistes amorphes, et qui avaient pourtant beaucoup parlé dans la presse. Peut-être un peu trop d'ailleurs... Trois autres essais de Nakosi, Kockott et Guillemin finissaient de porter l'estocade et voilà comment les Tarnais remontent à la 9ème place, à 1 petit point du Stade Français et de Lyon.