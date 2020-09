Top 14 - Un Jalibert des grands jours mène l’UBB à la victoire [VIDÉO]

Vainqueur face à de vaillants Brivistes ce samedi, l’UBB a assuré l’essentiel pour son retour à la compétition, notamment grâce à Matthieu Jalibert.

3 minutes, voilà le temps qu’il aura fallu à Matthieu Jalibert pour inscrire ses premiers points depuis la reprise. Sur une pénalité cadeau gagnée par son capitaine Jefferson Poirot, le jeune ouvreur retrouve le chemin des perches plutôt facilement. Le buteur Bordelais enchainera d’ailleurs jusqu’à porter la marque à 9-0 avant la demi-heure de jeu, juste avant de s’illustrer avec un geste de grande classe.

Avant la mi-temps, l’international français attaque la ligne Briviste, stoppé sur les 5 mètres, le numéro 10 parvient quand même à passer les bras pour servir à hauteur son ailier Geoffrey Gros venu dans l’intervalle. Un essai merveilleusement bien amené qui permet à Bordeaux de mener 14-3 à ce moment du match.

A la sortie des vestiaires, les Unionistes (qui ont entre-temps encaissé un essai) reviennent avec de grosses ambitions. Et une nouvelle fois, Jalibert va prendre les commandes. Alors que le jeu semblait être à droite, l’ouvreur appelle son demi de mêlée Yann Lesgourgues pour changer le sens. Jalibert allonge alors sa passe, qui saute Woki, et trouve Santiago Cordero sur son aile. 2ème passe décisive pour le chef d’orchestre Bordelais, on joue alors la 43ème minute.

Approximatifs dans le jeu et bousculés par de valeureux Corréziens, les hommes de Christophe Urios s’en remettent une nouvelle fois à Jalibert pour ajouter 3 points supplémentaires dans leur escarcelle. A un peu plus de 40 mètres, le Girondin permet cette fois à l’UBB de mener 22-11.

Chaban va ensuite subir la loi Larenjeira, le Coujou va inscrire 3 pénalités consécutives, réduire le score, et permettre de revenir à 2 points d’écart seulement, face à des Bordelais devenu muets. Il faudra attendre la 79ème minute pour que l’Union s’assure la victoire par le biais de Ben Botica, le néo-zélandais rentré à la place de Jalibert scelle avec son pied l’issue de la rencontre. Score final 25-20. Une victoire dans la douleur, mais précieuse pour les concurrents au Brennus.



Crédit vidéo : Canal +