Top 14 - Plus de cartons que d'essais entre Brive et Pau avec 3 exclusions définitives [VIDEO]

Dans une rencontre marquée par l'exclusions de trois joueurs, dont deux Brivistes, le CAB s'est imposé face à Pau en Top 14.

Ce n'est sans doute pas un match qui restera dans les annales. Sous la pluie, Brive s'est imposé face à Pau ce vendredi soir dans le cadre de la 3e journée de Top 14. Dans cette rencontre, il y aura finalement eu plus de cartons sortis par l'arbitre que d'essais inscrits par les deux formations. Muller pour le CAB à la 6e et Rey à la 39e pour la Section ont été les seuls à franchir la ligne de craie. Finalement, c'est au pied que la victoire s'est décidée. Et c'est Thomas Laranjeira pour Brive qui a eu le dernier mot avec quatre pénalités contre deux pour Hastoy. Mais les Brivistes pourraient bien avoir perdu deux éléments pour les prochaines rencontres. Mitch Lees et Setareki Bituniyata ont vu rouge pour des mauvais gestes. Tout comme le Palois Clovis Le Bail. Une biscotte a également été adressée à Charly Malié pour un plaquage jugé dangereux. Il n'est pas impossible qu'il soit attendu devant la commission de discipline avec les trois autres.