Top 14 - Pau première équipe à faire tomber le MHR à la maison depuis l'USAP [VIDEO]

Revivez en vidéo la belle victoire de Pau sur la pelouse du MHR en Top 14 lors de la première journée de la saison 2020/2021.

Top 14 - Et neuf mois plus tard, l'USAP décroche enfin sa première victoire...La saison 2020/2021 du Top 14 a démarré par un coup d'éclat de la Section Paloise sur la pelouse du GGL Stadium face au MHR. Les Béarnais ont réalisé une véritable performance à Montpellier. Alors oui, les Héraultais n'ont pas pu jouer le moindre match amical cet été après des mois sans compétition. Mais ils restaient une superbe série de victoires à domicile. Ils n'avaient plus perdu depuis février 2019 et la venue de l'USAP. Depuis, ils avaient concédé deux nuls face à l'UBB et le Stade Français. La série était donc en cours. Mais elle s'est terminée d'entrée malgré un essai de Camara au quart d'heure.

Mais la réponse paloise a été superbe avec une prise d'intervalle de l'ouvreur Antoine Hastoy. La Section a parfaitement exploité un ballon de récupération en écartant au large. Le numéro 10 s'est joué du premier marqueur d'essai de la saison sur les cannes avant de le raffuter. Il a ensuite levé la tête pour voir qu'il avait deux soutiens. Ne lui restait plus qu'à faire le bon choix. Il a opté pour son comparse de la charnière, Clovis Le Bail. Le demi de mêlée n'avait ensuite plus qu'à aller en Terre promise.

Malgré tout, c'est Montpellier qui a mené durant une majeure partie du match. Handre Pollard a été précieux au pied avec trois pénalités avant la seconde réalisation du MHR par Timu avant les citrons. Mais l'ouvreur des Springboks champions du monde s'est fait voler la vedette par celui de la Section. Non seulement Hastoy a été décisif sur l'essai de Le Bail mais il a permis à son équipe de revenir dans le match, 23-19. C'est en fin de partie, après une série de mêlées que les visiteurs ont soufflé la victoire aux locaux en étant récompensés par un essai de pénalité.