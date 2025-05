VIDEO. Top 14. Montpellier dans les 6, Bordeaux en prend 46 et fait grise mine après sa demie face à Toulouse

Au terme d'une rencontre ultra-prolifique, Montpellier s'impose avec le bonus offensif contre Bordeaux et intègre le Top 6 à l'issue de la 23e journée de Top 14.

Quelle victoire montpelliéraine ! Sur un terrain humide, arrosé par la pluie toute la journée, on pensait que le match serait cadenassé. Ça a été tout l'inverse au GGL Stadium.

L'entame est pourtant timide, brouillonne. Les deux équipes se cherchent lors des 10 premières minutes. Puis Montpellier a enclenché la marche avant et a fini par submerger une équipe de Bordeaux qui composait sans ses cadres. Seul Depoortère, titulaire la semaine dernière contre Toulouse en Champions Cup, était du voyage dans l'Hérault.

21 points d'écart à la mi-temps : la démonstration du MHR

Par l'intermédiaire d'un Maël Moustin très en vue dans ce premier acte, inscrivant un doublé (12e et 22e minutes) et délivrant une passe décisive pour Moorby (18e), le MHR prend rapidement le large. Montpellier inflige alors une véritable claque à l'UBB qui est mené 31-3 dès la 27e minute.

C'est un Bordeaux apathique, même absent, en première période qui a foulé la pelouse du GGL Stadium. L'essai de Carbery à la sirène sauve tout de même leur mi-temps et leur permet d'espérer pour la suite du match (31-10).

Le MHR candidat sérieux au Top 6

Si on avait peu de doute sur l'état de forme du MHR qui monte en puissance depuis quelque temps, on a eu la confirmation hier soir que les héraultais sont de sérieux prétendants au top 6. Quand les Bordelais sont revenus avec de meilleures intentions après la pause, les Montpelliérains ne se sont pas affolés et ont su gérer leur deuxième mi-temps.

Installé à l'ouverture, Anthony Bouthier a été l'artisan de cette gestion. Il décale magistralement Bridge (57e) par une passe au pied dans la diagonale pour l'envoyer dans l'en-but, avant de clore sa superbe performance par un essai (72e). Les tentatives girondines, par l'intermédiaire de Echegaray qui aplatit à deux reprises (42e et 76e), sont insuffisantes pour espérer quoi que ce soit.

La Rochelle - Montpellier : un match décisif

À l'issue de cette rencontre, Montpellier intègre le top 6 et se déplacera à Marcel-Deflandre la semaine prochaine dans une rencontre décisive pour la course à la qualification. La Rochelle, 7ème au classement, talonne dangereusement le MHR avec le même nombre de points.

L'UBB s'enfonce de son côté dans une lutte pour la deuxième place avec Toulon, synonyme de demi-finale sans passer par la case barrage. Bordeaux profite d'ailleurs du faux-pas toulonnais au Vélodrome pour garder sa position au classement, qui n'a jamais été aussi fragile cette saison.