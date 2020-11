Top 14 - L'UBB déroule face à Bayonne et se remet la tête au clair [VIDEO]

Après un début de saison compliqué, Bordeaux se retrouve finalement à un petit point des places qualificatives grâce à sa victoire bonifiée.

Les Bordelais savaient que les deux réceptions consécutives d'Agen et de Bayonne étaient capitales pour la suite de la suite en vue d'engranger des points. Et autant dire qu'après un début de saison plus que moyen, ils ne se sont pas trompés. Après avoir botté les fesses d'Agen la semaine dernière, les Girondins en ont fait de même face à l'Aviron en lui passant plus de 40 pions. En première période, Matthieu Jalibert - qui n'avait plus débuté un match depuis la défaite à Lyon en septembre - était le détonateur de son équipe et lui permettait de prendre le score grâce à un essai sur un déboulé dont il a le secret puis une offrande à Yoram Moefana en suivant. Dweba alourdissait le score après touche ensuite et voilà comment Bordeaux menait 22 à 0 à la pause.

Oui mais voilà, les Basques revenaient avec d'autres intentions après les citrons et voilà comment les locaux se livrer un mano à mano non pas pour la victoire, mais pour glaner le bonus offensif. Après deux essais bayonnais tout était à refaire, mais la puissance du banc des hommes d'Urios leur permettait à nouveau de scorer par Marais puis Higginbotham. Si tout n'était pas parfait, voilà comment au terme d'un match ouvert, l'UBB s'imposait 43 à 19 et remettait son tableau de marque à l'endroit grâce a cette seconde victoire bonifiée consécutive. Dix points en deux matches et revoilà Jalibert and co à un point des six premières places. CQFD.