Top 14 - Les passes magiques de Sinzelle et Plisson font plier l'Aviron [VIDEO]

Ce vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Top 14, le Stade Rochelais est allé s'imposer sur la pelouse de Bayonne.

Malgré les reports de deux rencontres ce week-end, la 4e journée a débuté de manière spectaculaire ce vendredi soir avec la victoire bonifiée de La Rochelle à Bayonne, 19-36. Un premier succès à l'extérieur pour les Maritimes à la faveur de quatre essais marqués par Doumayrou (25e), Botia (36e), Leyds (40e) et Alldritt (50e). Les Bayonnais avaient pourtant été les premiers à déflorer le tableau d'affichage grâce au pied de Germain et à l'essai de Luc au large. Mais en ce début de week-end, l'inspiration et la maîtrise étaient du côté rochelais. On a notamment vu un Jules Plisson particulièrement efficace à l'ouverture avec une superbe passe au pied pour Doumayrou puis une à la main dans un timing parfait pour le Sud-Africain Leyds. Ses cannes ont fait le reste du boulot sur 50m pour un très bel essai. Mais la passe de la soirée est à mettre au crédit de Sinzelle sur la réalisation de Botia. Mesurée à 22 mètres, elle a mystifié quatre Bayonnais. Crédit vidéo : CANAL+ Sport