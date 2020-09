Top 14 - Les appuis déroutants de Cheslin Kolbe mettent le feu à la défense rochelaise [VIDEO]

L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe a marqué un doublé lors de la première période du match entre le Stade Toulousain et La Rochelle.

Top 14 - Stade Rochelais. Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit sortent sur blessureLe match de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais a été très animé. Et celui qui a mis le feu à la pelouse d'Ernest Wallon n'est autre que Cheslin Kolbe. L'ailier sud-africain champion du monde n'a pas eu besoin de beaucoup de ballons pour s'illustrer. Avant le quart d'heure, il a bénéficié du très bon travail de fixation de ses coéquipiers pour marquer sans problème en bout de ligne. Vingt minutes plus tard, il a cette fois-ci fait parler sa classe et ses appuis de feu pour mystifier plusieurs défenseurs. De deux retours intérieurs, il a laissé Rhule et West sur place avant de se défaite d'un troisième Rochelais. Un nouvel exploit personnel de la part de Kolbe.

Crédit vidéo : CANAL+ Sport