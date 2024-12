TOP 14. L'ASM à Deflandre : une fessée mémorable puis neuf ans de malédiction face au Stade Rochelais

L'ASM à Marcel-Deflandre : neuf ans de malédiction depuis 2015 : Ce jour-là, Clermont écrasait La Rochelle 44-6. Aujourd’hui, cette victoire résonne comme un souvenir lointain.

Ce samedi, l'ASM défie le Stade Rochelais à Deflandre en ouverture de la 12e journée de Top 14. Et de mémoire de supporters, cela fait une éternité que les Jaunards n'ont plus gagné sur cette pelouse. A vrai dire, on approche de la décennie.

Mais le 22 août 2015, Clermont avaient infligé une vraie correction au Stade Rochelais. Ce jour-là, les Auvergnats l’emportaient 44 à 6, un score sans appel qui fait encore frissonner les supporters clermontois. Lesquels espèrent revoir l'ASM briller face aux cadors du championnat.

Depuis ? Plus aucune victoire jaune et bleue à La Rochelle. Et ce, malgré un match nul 30 partout en 2016, un court revers 16 à 12 en 2018 ou encore le 19-10 de 2020. Retour sur ce dernier coup d’éclat de l’ASM à Deflandre.

Une ASM clinique

Cette première journée de Top 14 saison 2015-2016 démarrait sous les meilleurs auspices pour Clermont. Avec un Camille Lopez en état de grâce, auteur de 19 points au pied, les Auvergnats avaient rapidement pris la mesure des Rochelais.

Dominateurs dans le jeu au sol, tranchants dans leurs offensives, ils avaient profité des moindres approximations adverses pour creuser l’écart. À la pause, Clermont menait déjà 17 à 3.

Une défense rochelaise aux abois

La seconde période fut un véritable calvaire pour les locaux. Incapables de contenir la puissance du pack clermontois et dépassés par la vitesse des arrières, les Rochelais encaissaient trois essais supplémentaires, portant le score final à un sévère 44 à 6. Une démonstration de force de l’ASM qui visait clairement les sommets.

Le début d’une disette auvergnate à Deflandre

Si cette victoire marqua les esprits, elle fut aussi le début d’une longue période de disette pour Clermont sur la pelouse de La Rochelle. Depuis 2015, le Stade Rochelais s’est affirmé comme une place forte du rugby français et européen, transformant Deflandre en une forteresse quasi imprenable.

À l’aube d’un nouveau duel entre ces deux équipes, les Clermontois parviendront-ils à briser enfin cette malédiction ? Une chose est sûre : les Rochelais, portés par leur dynamique européenne et décidés à l'emporter après la défaite contre Vannes, ne leur faciliteront pas la tâche.