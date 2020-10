Top 14 - La Rochelle enfonce l'UBB avec un Jérémy Sinzelle XXL [VIDEO]

Les Bordelais continuent de plonger dans le fond du classement avec cette défaite face à des Rochelais joueurs.

Le match du dimanche soir a vu s'affronter le Stade Rochelais (3e) et l'Union Bordeaux-Bègles (12e). Ces derniers, en manque de rythme et de résultats pouvaient espérer redresser la barre même si la tâche n'était pas si facile. En face, les Rochelais n'ont pas lésiné sur le jeu avec un Jérémy Sinzelle à la prestation énorme à l'arrière. Le joueur de 30 ans, au club depuis 3 ans, a permis à ses coéquipiers de toujours être dans l'avancée.

Même si les joueurs de Jono Gibbes et Ronan O'Gara n'ont marqué que deux essais par l'intermédiaire de Kerr-Barlow et Sinzelle, ils ont eu plusieurs occasions d'essais. En face, les Bordelais n'ont inscrits que deux pénalités quand on connaît les qualités de ce groupe. La Rochelle n'a pas encaissé un seul essai à domicile depuis le début du championnat et cette victoire continue de les placer comme favori à la fin de cette saison. Le seul point négatif du match est ce bonus offensif perdu à la 81e minute, après une faute dans un ruck à quelques mètres de l'en-but bordelais.