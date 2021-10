TOP 14. Coup dur pour Arthur Vincent (MHR), touché au genou face à la Rochelle

Le centre international de Montpellier Arthur Vincent a été contraint de quitter ses partenaires face à la Rochelle en Top 14 suite à une blessure.

Mauvaise nouvelle pour Montpellier et le XV de France après la sortie sur blessure du centre Arthur Vincent. Le Tricolore a été contraint quitter ses partenaires face au Stade Rochelais en Top 14 avant la 20e minute de jeu. À la retombée d'un renvoi des visiteurs, Vincent a vu son pied gauche se bloquer dans la pelouse. Il semblerait que le genou ait tourné. Resté au sol pendant quelques instants, il a voulu continuer. Mais sur une montée défensive quelques instants plus tard, il s'est à nouveau écroulé. Dans l'impossibilité de poursuivre la rencontre, il est sorti en boitillant. Les ligaments pourraient être touchés. Des examens permettront d'en savoir plus. Un coup dur pour le joueur à quelques semaines des tests de novembre et notamment de la réception des All Blacks au Stade de France. Selon la gravité de sa blessure, il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition avec le MHR.