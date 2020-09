Top 14 - Antoine Hastoy propulse Pau vers une deuxième victoire face à Agen [VIDEO]

La Section Paloise a remporté son deuxième match de la saison face à Agen mais a vu le bonus offensif lui échapper.

Section Paloise - Rayne Barka : ''C'est un rêve, ça donne envie et ça te pousse à performer''Deux sur deux pour la Section Paloise. Ce vendredi en ouverture de la deuxième journée de Top 14, les Palois ont dominé Agen. Une victoire qui vient confirmer celle acquise la semaine passée sur la pelouse de Montpellier. Et qui leur permet provisoirement d'occuper la deuxième place du classement. Cette rencontre avait tout du match piège pour les Béarnais après leur succès dans les dernières minutes au GGL Stadium. Mais c'est avec sérieux qu'ils ont pris les commandes de la partie dès l'entame avec un essai opportuniste d'Antoine Hastoy. L'ouvreur, déjà très en vue contre le MHR, a profité d'un ballon cafouillé pour inscrire le premier essai après un excellent dribbling.



Le numéro 10 a été un des grands artisans de ce succès en ajoutant trois pénalités et deux transformations. En face, c'est Raphaël Lagarde qui a porté son équipe et lui a permis de revenir au tableau d'affichage avec cinq pénalités et un drop. Insuffisant cependant pour priver les locaux de leur première victoire à la maison. Les Agenais ont cependant privé les Palois du bonus offensif.

