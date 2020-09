Top 14 - 8 joueurs, 22 mètres et 25 secondes : l’incroyable essai (encore) du Stade Toulousain ! [VIDÉO]

Inscrire le plus bel essai du week-end, voilà peut-être un objectif caché des hommes d’Ugo Mola avant chaque match.

« Jeu de mains, jeu de toulousains », l’adage n’a jamais été aussi vrai. On le sait, les Toulousains ont pris la fâcheuse habitude d’étriller les défenses adverses, et personne n’est épargné. Ce week-end, la victime s’appelait La Rochelle, et les Stadistes ont encore régalé.

Sur cette séquence, pas moins de 8 joueurs vont toucher le ballon en moins de 30 secondes ! En bord de touche, sur la ligne des 22, le jeune Théo Idjellidaine trouve d’abord Guitoune, qui donne lui à Meafou, qui transmet à son tour à Tolofua. Le troisième-ligne navigue, puis casse le « placage » de Jules Plisson, avant d’être stoppé pour (enfin) le premier point de fixation. Idjellidaine éjecte ensuite sur Romain Ntamack, qui sert à hauteur un Madaule très tranchant, qui parvient à servir Dorian Aldegheri après contact. Le pilier retrouve Ntamack, qui lui même donne à François Cros, qui sert Guitoune en bout de ligne, pour un essai en marchant.

Un merveilleusement enchainement à la manière des « Harlem Globetrotters » initié et conclu par Sofiane Guitoune, et à montrer dans toutes les écoles de rugby. Alors, quelle merveille nous réserveront les Toulousains la semaine prochaine contre Toulon ? Affaire à suivre.