Teddy Thomas ajuste Lam d'un superbe par-dessus et offre la victoire au Racing à la 75e ! [VIDEO]

Le Racing 92 s'est imposé sur la pelouse de l'UBB ce samedi à la faveur d'un essai décisif de Teddy Thomas dans les dernière minutes du match.

Il y avait un beau duel d'ailiers sur le papier entre Teddy Thomas et Ben Lam. Finalement, c'est le premier qui a brillé dans cette partie en marquant l'essai de la victoire sur la pelouse de l'UBB. Avant la 75e, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce n'est des coups de pied de Machenaud et de Botica pour porter le score à 12 partout. Dans une fin de match tendue, c'est Teddy Iribaren qui a débloqué la situation pour les visiteurs en jouant parfaitement le coup petit côté après une touche sur la ligne médiane. Derrière ses gros, le demi de mêlée a levé la tête et vu qu'il n'y avait que l'ancien joueur des Hurricanes dans le couloir. Il a parfaitement fixé son vis-à-vis Lucu puis servi l'ailier tricolore. Lucidité et justesse d'exécution de la part de Thomas qui a pris le meilleur sur Lam d'un très bon coup de pied par-dessus. Ses cannes ont ensuite fait le reste pour l'essai de la victoire. Coup d'arrêt pour l'UBB qui restait que quatre victoires en cinq matchs. Et quatrième victoire à l'exétérieur pour les Racingmen.

Crédit vidéo : CANAL+ Sport