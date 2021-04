Super Rugby. VIDÉO. Portés par un Hunt en feu, les Highlanders ont puni le quadruple champion en titre !

Les Highlanders ont terrassé les Crusaders ce vendredi à Christchurch grâce notamment à la botte de leur ouvreur Mitchell Hunt, auteur de 18 points.

Le Super Rugby Aotearoa est fou ! Et c'est bien pour ça qu'on l'aime tant. Pendant que dans notre Hémisphère, les meilleures équipes du Vieux Continent vont croiser ce week-end le fer dans le cadre des huitièmes de finale de Champions Cup, la Nouvelle-Zélande nous régale de matchs incroyables aux scénarios hitchcokiens. C'était le cas notamment lors de la précédente journée entre les Chiefs et les Blues, où les locaux portés par un Damian Mckenzie époustouflant raflaient la victoire dans les derniers instants. Ce vendredi, lors de la sixième journée, les Crusaders champions en titre recevaient les Highlanders, derniers avant ce match. Invaincus depuis le début de la compétition, les partenaires de Richie Mo'unga seuls en tête au classement se devaient de confirmer leur suprématie. Mais à Christchurch rien ne s'est passé comme prévu, la faute notamment à un ancien de la maison, Mitchell Hunt.

[VIDEO] - Sauvetage de l'année, essai de la gagne... c'était le show McKenzie en Super RugbyPassé par les ''Croisés'' entre 2016 et 2019, le jeune demi d'ouverture de 25 ans a déménagé un peu plus au sud de la côte Est néo-zélandaise pour poser ses bagages à Dunedin, siège des Highlanders et voir par la même occasion si l'herbe était plus verte ailleurs. Opposé à ses anciens partenaires, il a brillé, inscrivant 18 des 33 points de son équipe. Après deux pénalités inscrites, les partenaires d'un Aaron Smith remplaçant, franchissaient l'en-but en bout de ligne par le flanker Billy Harmon, jetant un froid sur les supporters présents dans l'Orangetheory Stadium. Menés 16-0, les quadruples derniers vainqueurs du Super Rugby réagissaient par un essai en force de Codie Taylor sur la sirène (7-16).

Rien ne s'arrangeait pour les locaux au retour des vestiaires, la faute à Mitchell Hunt aux crampons d'or impeccable dans l'exercice du tir aux buts et véritable bourreau des Crusaders qui convertissait deux nouvelles pénalités. Un essai du centre des Highlanders Michael Collins peu avant l'heure de jeu venait définitivement enterrer les espoirs locaux (7-26). Bousculés comme rarement sur leur pelouse, les Crusaders faisaient parler leur orgueil pour franchir la ligne par leur centre David Havili. Mais une ultime interception de Connor Garden-Bachop l'arrière visiteur venait alourdir l'addition (12-33). Les Highlanders signent un véritable exploit, s'imposant pour la première fois depuis 2015 sur la pelouse des Crusaders et grimpant à la troisième place du classement. Pour ces derniers en revanche, c'est un véritable coup d'arrêt. Déjà battus l'an passé par les Hurricanes après quatre ans d'invincibilité sur leur pelouse, les Crusaders chutent une nouvelle fois à domicile mais resteront leaders quoiqu'il arrive à l'issue de la journée.

Crédit Vidéo : All Blacks