[VIDEO] - Sauvetage de l'année, essai de la gagne... c'était le show McKenzie en Super Rugby

Damian McKenzie a permis aux Chiefs se s'imposer face aux Blues ce samedi (15 à 12). Mais quel match exceptionnel de l'arrière des All Blacks !

[VIDEO] - D'un haka frissonnant, les Highlanders ont fait verser la larmichette à Aaron SmithVous commencez à connaître notre appétence pour le Super Rugby. Pourquoi ? Parce qu'il permet - qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige - de voir des actions de l'espace, de dénicher des pépites à la pelle et de voir les plus grandes stars de ce jeu exprimer toute leur classe. Un coup Mo'unga, un coup les Barrett, un coup les Ioane... aujourd'hui c'était à Damian McKenzie de jouer le rôle de héros. Le petit prodige blond à tout simplement sauvé son équipe des Chiefs ce samedi matin, alors qu'elle recevait l'ogre des Blues, et permis aux siens de décrocher une seconde victoire (15 à 12) consécutive après celle à Wellington la semaine passée. Comment ? Au-delà de son jeu au pied, l'arrière de 25 ans a d'abord réalisé l'un des retours de l'année sur l'insaisissable Mark Telea. A la demi-heure de jeu, alors que les Blues menaient déjà 0 à 7, leur jeune ailier était décalé dans son couloir et débordait sur 40 mètres en échappant à Ta'avao. Pour plonger en coin ? Eh non, car ce fut le moment choisi par le "D MAC" pour revenir en travers comme un dératé et réaliser un "try-saving tackle" dont il a le secret, malgré son petit gabarit (1m75 pour 80kg).

C'est tout ? Hé, ça serait mal connaître le joueur au sourire assassin, toujours aussi divin et désireux de grapiller des points dans la quête du poste d'arrière chez les Blacks. En toute fin de partie, alors que les Chiefs étaient menés de 4 points par les visiteurs après des essais des flankers Akira Ioane et Tom Robertson, c'était au tour de leur troisième ligne de s'illustrer : Brown servait Luke Jacobson d'un offload inattendu, qui s'enfonçait dans la défense d'Auckland. L'action s'arrêtait à 1 mètre de la ligne et sur la libération, qui était servi pour échapper à 3 défenseurs et crucifier les Blues ? Damian McKenzie , bien sûr ! Histoire de boucler la boucle, il transformait lui-même dans la foulée et auteur de 10 points sur 15, offrait donc la victoire aux hommes d'Hamilton. Le stade exultait et les Chiefs, encore moribonds depuis 10 matchs il y a encore 2 semaines, remontent à la 3ème place de cet Aotearoa. Qu'on l'aime ce Super Rugby...